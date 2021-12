Variant Omicron et projets de voyage? Voici comment s’y retrouver

Selon l’Organisme de réglementation de voyage de l’Ontario (TICO), l'achat d'une assurance voyage, la lecture attentive des conditions générales et la réservation par l'intermédiaire d'un agent de voyages sont parmi les principales recommandations pour les Canadiens qui voyagent pendant les vacances des Fêtes cette année.

Soyez aussi informé que possible, parce que les règles changent constamment , indique le président de TICOl’Organisme de réglementation de voyage de l’Ontario , Richard Smart.

Depuis que les restrictions aux frontières ont commencé à se relâcher cet été, une augmentation des réservations de voyage pendant les Fêtes a été constatée et même au-delà du Nouvel An, explique M. Smart, en ajoutant que l’assurance voyage peut réduire les risques d’une mauvaise surprise pendant votre séjour, mais que les protections proposées par les cartes de crédit ou bien les assurances collectives sont parfois insuffisantes.

Il suggère aux voyageurs de se prémunir d’une assurance annulation et interruption de voyage, ainsi qu’une assurance médicale. Par contre, les consommateurs devraient lire attentivement les conditions entourant les assurances qu’ils achètent, afin d’éviter des frais inattendus.

Pas facile pour les agences de voyages

Une de nos recommandations, c’est vraiment de faire affaire avec une agence de voyages , soutient le président de TICOl’Organisme de réglementation de voyage de l’Ontario .

Les agences sont tenues de déchiffrer les lois changeantes et de les communiquer à leurs clients, et ce, conformément aux règles du gouvernement canadien. Mais la rapidité avec laquelle les règles évoluent exaspère certains agents de voyages.

Depuis la pandémie, on dirait qu’il y a toujours des règles de dernière minute. Ils devraient vraiment nous informer d’avance , indique pour sa part Willy Lee, propriétaire et directeur de l'agence de voyages Can Air World Travel Inc., basée à Ottawa.

De son côté, Nicolas Nasrallah, directeur de l'agence de voyages Phoenicia Travel à Ottawa, ajoute qu’il se fie beaucoup aux mises à jour quotidiennes de l'International Air Travel Association et à celles des compagnies aériennes.

Lorsque vous vendez un billet à votre client, vous devez faire vos devoirs en même temps , dit-il.

Des documents de voyages importants

Pour les personnes qui ont déjà réservé un voyage pour les mois à venir, le président de TICOl’Organisme de réglementation de voyage de l’Ontario , Richard Smart, conseille aux voyageurs de s’assurer qu’ils ont tous les documents nécessaires en leur possession, ainsi que l’application ArriveCan sur leur téléphone.

Les documents de voyage requis par destination varient. Vous devrez peut-être avoir certaines preuves de vaccinations et de vaccins en plus de celui contre la COVID-19 , rappelle-t-il.

Tous les voyageurs qui arrivent au Canada doivent télécharger une preuve de vaccination dans l'application ArriveCanhttps://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/arrivecan.html .

La seule chose constante c’est que ça change tout le temps et je m'attends à ce qu'il y ait plus de changements dans les jours et les semaines à venir , conclut-il.

Avec les informations de Ben Andrews