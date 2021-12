Un député ontarien veut contrer la politique automobile protectionniste américaine

Brian Masse, porte-parole du NPD en matière d'industrie et de commerce international, a répondu lundi au volet sur les véhicules zéro émission du projet de loi Build Back Better du président américain Joe Biden, qui attend l'approbation du Sénat.

Selon la proposition américaine, le crédit d'impôt pour les véhicules électriques qui est actuellement de 7500 $US serait augmenté jusqu'à 12 500 $US pour des véhicules américains fabriqués par des travailleurs syndiqués.

Au Canada, l'incitatif pour tous les véhicules éLectriques peut atteindre 5000 $CAN et le seul véhicule fabriqué au Canada est le Chrysler Pacifica qui est assemblé à Windsor.

Ottawa doit intervenir

Le Canada a passé des années sur la défensive, réagissant aux annonces du secteur automobile, comme les fermetures d'usines et les pertes d'emplois, après que les décisions eurent été prises. Et voilà que notre gouvernement réagit à la nouvelle que l'incitatif américain pénalisera effectivement nos travailleurs locaux et les produits canadiens, et que les libéraux de Trudeau attendent de porter plainte pour violation des accords commerciaux , a déclaré Brian Masse en conférence de presse lundi.

Pour lui, si les États-Unis mettent en place un programme d'incitation qui exclut les véhicules construits au Canada, le Canada devrait faire de même avec les véhicules construits aux États-Unis et vendus au Canada.

Brian Masse, député de Windsor-Ouest, a tenu une conférence de presse devant l'usine d'assemblage Chrysler de Windsor pour demander à Ottawa d'agir rapidement pour faire face aux propositions américaines sur les véhicules électriques. Photo : CBC/Dale Molnar

Le député a envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau, au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie François-Philippe Champagne, et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, des Petites entreprises et du Développement économique Mary Ng.

Brian Masse demande également au gouvernement Trudeau de convoquer immédiatement une réunion d'urgence du Conseil du partenariat pour le secteur canadien de l'automobile (CPSCA) afin d'établir une stratégie nationale pour le secteur canadien de l'automobile.

Un message indispensable

Dave Cassidy, président de la section 444 d'Unifor, s'est joint à M. Masse lors de la conférence de presse tenue lundi matin devant l'usine d'assemblage de Windsor.

Les incitatifs pour les véhicules à émission zéro sont importants pour les fabricants canadiens lorsqu'il s'agit de savoir où ils vont placer leurs capitaux , a expliqué M. Cassidy, parce que nous savons que les États américains distribuent de l'argent à gauche et à droite pour soutenir ces groupes afin qu'ils puissent installer ces fabricants dans ces États.

Au cours de la période de questions de lundi après-midi à Ottawa, Brian Masse a également soulevé la question des incitatifs auprès du gouvernement fédéral.

Mary Ng a déclaré que des réunions sont en cours pour aborder la question.