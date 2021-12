Les vents forts causent de nombreuses pannes dans les Maritimes

En Nouvelle-Écosse, vers 6 h ce matin, plus de 25 000 étaient sans électricité d'un bout à l'autre de la province.

Au Nouveau-Brunswick, 6700 clients d'Énergie NB sont touchés par une panne, principalement dans les régions de Moncton, Fredericton et Saint-Jean.

À l'Île-du-Prince-Édouard, 734 clients de Maritime Electric sont dans le noir dans le secteur de Charlottetown.

Environnement Canada avait émis lundi un avertissement de vents prévoyant des rafales à plus de 100 km/h cessant mardi matin.

Les vents pourraient s'avancer dans l'intérieur des terres en secteurs montagneux, et des orages pourraient occasionner de violentes rafales par endroits , avise Environnement Canada.

Au pont de la Confédération, les vents pourraient entraîner des restrictions mardi au cours de la journée.

De la neige à venir en Nouvelle-Écosse

De la neige est prévue à plusieurs endroits mercredi. En Nouvelle-Écosse, on prévoit des accumulations de 15 cm ou plus dans les comtés de Cumberland, d'Inverness, du Cap-Breton, de Pictou, de Colchester, d'Halifax, de Digby, de Queens, de Yarmouth, de Shelburne et dans la région du passage Cobequid.