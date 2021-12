Éric Larouche et Priscilla Nemey à la tête de Promotion Saguenay

Éric Larouche et Priscilla Nemey ont été respectivement nommés président du conseil d'administration et directrice générale de l'organisme de développement économique Promotion Saguenay.

La nomination de Mme Nemey a été entérinée lors de la séance du conseil municipal de Saguenay qui se déroulait à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière lundi soir. Celle de M. Larouche n'a pas été annoncée publiquement, par contre, à cette occasion.

Tous deux avaient été nommés à ces mêmes postes à quelques jours des élections municipales de 2017. L’ancien maire Jean Tremblay avait alors démissionné de son poste de président et Ghislain Harvey avait délaissé son titre de directeur général pour devenir conseiller cadre exécutif le temps d'assurer le suivi des dossiers.

Selon le communiqué envoyé par Promotion Saguenay en soirée, l’annonce démontre la volonté assumée de la nouvelle mairesse de Saguenay de positionner rapidement l’organisme afin de lui donner toute l’agilité requise à la réalisation de ses mandats.

Ce geste de confiance envers notre société de développement économique me réjouit au plus haut point, car il permettra à l’organisation de se concentrer encore davantage sur le rayonnement et le développement économique de notre ville et de nos entreprises , a mentionné l’homme d’affaires bien connu. Éric Larouche possède notamment l'Hôtel Chicoutimi, RL Énergies et l'Auberge des îles à Saint-Gédéon. Il est également président du conseil d'administration de la Coopérative de transport régional du Québec TREQ.

Pour sa part, Priscilla Nemey entrera en poste à compter du 1er janvier. Techniquement, lorsqu'elle avait été nommée en 2017, elle avait le titre de présidente-directrice générale. Je tiens à remercier le conseil d’administration et le conseil de ville de la confiance qui m’est accordée et je vous assure de mon plein engagement dans la réalisation de notre mandat de développement économique , a ajouté dans le même document celle qui est actuellement vice-présidente exécutive de Promotion Saguenay.

La nouvelle mairesse de Saguenay, Julie Dufour, occupait le poste de présidente de Promotion Saguenay lors de l'assemblée du 25 novembre dernier où les recommandations de nominations ont été faites. Elle avait critiqué l'ancienne mairesse, Josée Néron, qui occupait ce poste.

Remplacés

Initialement, Éric Larouche avait été nommé par intérim jusqu'à l'assemblée générale du printemps 2018. Il avait cependant été remplacé par la mairesse Josée Néron, à la suite d’une entente, dès les premiers jours du mandat en novembre 2017. Il avait continué à siéger au conseil d’administration.

Pour sa part, Priscilla Nemey avait été remplacée en décembre 2017 par Arthur Gobeil, qui avait alors été nommé directeur général par intérim. Elle était demeurée au sein de l’organisation et avait même participé au processus d’embauche qui a mené à la nomination de Patrick Bérubé en 2018. Ce dernier avait succédé à Denis Lemieux après sa démission. Patrick Bérubé a annoncé récemment qu’il quittait son poste à la fin de l’année.