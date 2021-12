L’épreuve uniforme de français 2021, un exercice bidon, selon des enseignants

L’épreuve uniforme de français, qui s’est déroulée exceptionnellement en ligne et à distance en mai dernier, a été réussie par 96,3 % des étudiants, une performance bien supérieure aux 80 % de succès en général observés pour cet examen de fin de parcours collégial.

Mais pour de nombreux enseignants et experts de la langue française consultés par Radio-Canada, ces résultats, faussés par les conditions dans lesquelles l’épreuve a été menée, ne représentent pas la maîtrise réelle du français des étudiants. Ils parlent en fait d’un exercice raté qui mine sa crédibilité.

La ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann juge, elle, que le résultat obtenu par les cégépiens a en fait été dopé par l’usage de logiciels de correction automatique, comme Antidote, autorisés lors de l’épreuve, une expérience qui ne sera pas renouvelée.

L’utilisation d’Antidote est intimement liée au bond important du taux de réussite de l’épreuve de langue. C’est pourquoi nous avons fermé définitivement la porte à son utilisation , écrit le cabinet de la ministre.

Mais l’argument ne convainc pas tout le monde. De tels logiciels sont efficaces pour repérer certains types de fautes, mais ils ne peuvent expliquer qu’en partie ce taux de réussite hors de l’ordinaire, selon Christian Bernier et Nathalie Travers, qui enseignent respectivement le français et la littérature au cégep de l’Outaouais et au Vieux Montréal.

La ministre a oublié, selon eux, de mentionner deux autres facteurs importants pouvant expliquer ce résultat : l’annulation de l’épreuve de 2020, qui a permis à des étudiants ayant d’importantes lacunes d’aller à l’université sans devoir la reprendre en mai, et surtout le plagiat et la tricherie.

Une porte ouverte à la fraude et au plagiat

Avec un taux de réussite comme celui-là, de toute évidence, il y a eu de la tricherie et de la fraude , affirme Christian Bernier, qui n'hésite pas à dire que cette épreuve-là a été bidon et inutile .

Le ministère de l’Enseignement supérieur a confirmé à Radio-Canada que 23 cas de plagiat avaient été détectés, un nombre de loin plus important que lors des dernières années, où seuls deux ou trois cas étaient généralement signalés. Mais les deux enseignants sont convaincus que ce nombre ne représente qu’une fraction du nombre réel des tricheries qui ont eu lieu.

Nathalie Travers n'est pas surprise du bond dans le taux de réussite de la dernière épreuve uniforme de langue et littérature, réalisée en ligne et à distance. La formule n'a pas été concluante, selon elle. Photo : Gracieuseté : Nathalie Travers

« Le fait que cette épreuve ait été faite à distance, ça remet en cause sa validité et sa pertinence. Ça a ouvert la porte à du plagiat de toutes sortes. » — Une citation de Nathalie Travers, enseignante de français et littérature et responsable de l’Épreuve uniforme de français au Cégep du Vieux Montréal

Il est vrai que les étudiants devaient déclarer sur l'honneur être l'auteur de leur dissertation au moment de son dépôt numérique. Mais Nathalie Travers, tout en reconnaissant les contraintes pour le ministère de conduire à distance l'épreuve, déplore qu’aucune supervision en temps réel n'ait permis de s’assurer que les étudiants avaient bel et bien travaillé seuls.

Des étudiants ont ainsi pu demander à un tiers de rédiger leur texte ou solliciter de l’aide de leurs proches et amis pour la correction de la qualité du français écrit, comme l’avait déjà rapporté Radio-Canada.

L'avis des deux enseignants est appuyé par Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec (FNEEQ), pour qui il est très possible que ce type d’aide ait été utilisé à une échelle assez grande .

Et même si le cabinet de la ministre McCann répète que des logiciels de détection antiplagiat ont été utilisés et qu’ils semblent avoir fonctionné , M. de Repentigny indique qu'ils sont incapables de détecter tous les types de tricheries et que le plagiat réel est sous-estimé .

« C’est un exercice raté, avec des résultats factices et artificiels. Et qui est inéquitable pour les étudiants des cohortes qui l’ont précédé et qui vont le suivre. » — Une citation de Yves de Repentigny, vice-président de la FNEEQ

Des conséquences pour la suite

La linguiste Marie-Éva de Villers n’accorde pas elle non plus beaucoup de valeur à l’épreuve de mai 2021 avec ses résultats qu’elle qualifie d’ improbables et peu fiables .

Selon elle, ils ne permettent pas de brosser un portrait fidèle de la réalité et minent la crédibilité de l’épreuve qu’elle juge sinon toujours très pertinente. Elle craint par ailleurs l'impact que risque d'avoir ce succès factice pour les étudiants poursuivant des études supérieures.

La linguiste Marie-Éva de Villers s'inquiète de la faible qualité du français des étudiants aux cycles supérieurs. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

« On a visiblement accordé une note de passage à des étudiants qui n’auraient pas dû l’avoir. Nombre d’étudiants vont se retrouver à l'université sans avoir atteint les objectifs réels de l’épreuve uniforme de français. Ce que je crains, c’est qu’ils aient du mal dans leurs études. » — Une citation de Marie-Éva de Villers, linguiste et auteure du Multidictionnaire de la langue française

Les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve en mai dernier ont par ailleurs créé une certaine forme d'iniquité dont certains étudiants se plaignent. Nathalie Travers est en ce moment même en train de préparer des étudiants à l’épreuve qui se déroulera dans quelques jours, le 15 décembre, cette fois de manière traditionnelle , soit manuscrite et en classe.

Elle indique qu’elle doit composer avec des étudiants qui comprennent mal pourquoi ils n’ont pas droit aux avantages consentis aux autres cohortes depuis le début de la pandémie, qui ont pu bénéficier de l’annulation de l’épreuve en 2020, puis de sa formule numérique et à distance en mai 2021.

Ça crée une forme d’iniquité, c'est certain, et c'est difficile à expliquer , dit-elle.

Une occasion de repenser l’épreuve uniforme de langue

L’écart important du taux de réussite entre l’épreuve uniforme de langue ( EULépreuve uniforme de langue ) de mai 2021 et les précédentes, de même que les préoccupations exprimées par nombre d’enseignants du collégial sur la maîtrise du français de leurs protégés, sont autant de raisons d’entamer une réflexion en profondeur au sujet de cette épreuve, selon plusieurs.

La Fédération étudiante collégiale du Québec ( FECQFédération étudiante collégiale du Québec ) et la Fédération des cégeps voudraient, par exemple, que le groupe de travail lancé par la ministre McCann s'interroge sur les critères d’évaluation.

Pourquoi accorder autant de place à la qualité du français, alors que les cours et les évaluations au niveau collégial portent plutôt sur l’analyse littéraire ainsi que sur la structure et l’argumentation? se demande par exemple Bernard Tremblay, PDG de la Fédération des cégeps.

Il faut qu’on puisse réfléchir à l’avenir de l’épreuve, peut-être la redéfinir à certains égards et s’assurer qu’elle correspond bien à ce qu’on cherche à évaluer , fait-il valoir.

Samuel Vaillancourt de la FECQFédération étudiante collégiale du Québec abonde dans le même sens. Ce n’est pas rendu au cégep qu’on va apprendre à maîtriser le français. Il y a des questions à se poser sur la maîtrise de la langue, mais avant qu’on arrive au niveau collégial , affirme-t-il.

Marie-Éva de Villers, de son côté, rejette ces arguments et rappelle que l’épreuve uniforme de français avait été instaurée dans les années 90 parce que des enseignants s’étaient plaints de la trop faible maîtrise de la langue des élèves à leur entrée à l’université. Et elle ajoute que l'épreuve avait porté ses fruits de manière évidente et rapide.

Quelques années après l’instauration de l’épreuve, on a noté un progrès très marqué, une amélioration spectaculaire de la maîtrise de la langue par les étudiants universitaires. Ça a été très bénéfique! , se félicite-t-elle.

Elle appréhende donc une détérioration générale de la qualité du français écrit si l’épreuve uniforme de langue est remise en question ou remaniée pour minimiser l’importance de la maîtrise de la grammaire et de l’orthographe.

Christian Bernier, lui, craint que les lacunes des étudiants du cégep en français aient pour conséquence de transformer son enseignement au collégial. Il redoute que des pressions soient faites pour que lui et ses collègues diminuent la place accordée à la littérature dans leurs cours pour en accorder davantage à la maîtrise du français.

« On espère ne pas avoir à remplacer nos collègues du primaire et du secondaire! Ça nous effraie un peu parce qu’on est en enseignement supérieur. Ces acquis-là en maîtrise de la langue devraient déjà être là! » — Une citation de Christian Bernier, enseignant de français et littérature au Cégep de l'Outaouais

Tirer des leçons de l’exercice raté de mai 2021

Tous ces constats ne sont pas sans conséquence alors que le ministère de l’Enseignement supérieur prépare la transition numérique permanente de l’épreuve uniforme de langue et littérature (EULEL), comme le prévoit son plan d'action numérique.

L’expérience de mai 2021 a ainsi naturellement été vue par plusieurs comme un « ballon d’essai » en vue de cette transition. Et ses lacunes devraient servir d’opportunité pour apprendre à éviter les pièges lorsqu'il s'agira de concrétiser le projet, selon Nathalie Travers.

Je pense qu’il faut tirer des leçons de ce qui s’est passé, dit-elle. Et si jamais l’épreuve doit se faire en mode numérique, il faut absolument que ça se fasse en présence, au cégep, et de manière encadrée, pour éviter toute possibilité de tricherie.

Selon Christian Bernier, la décision de retourner à la formule traditionnelle en présence et manuscrite pour l’épreuve du 15 décembre est la preuve que le ministère de l’Enseignement supérieur n’a pas été satisfait de l’expérience de mai dernier. Lui aussi voit l’ EULépreuve uniforme de langue de mai dernier comme un test pour le gouvernement.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, mené par Danielle McCann, a indiqué que l'épreuve uniforme d'anglais a elle aussi été réussie par 96 % des étudiants qui l'ont passée. Il s'agit d'un taux record là aussi, mais celle-ci est en général mieux réussie que l'épreuve uniforme de français, avec un taux moyen de succès de plus de 90 % ces dernières années. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

« Les apprentissages de la passation du printemps 2021 vont assurément être pris en compte pour le futur et pour la modernisation de l’EUL. » — Une citation de Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann

Le cabinet de la ministre affirme que, pour l'instant, rien n’a encore été décidé en ce qui concerne cette modernisation . Mais le ministère affirmait tout de même en mai dernier envisager que l'épreuve ait toujours lieu dans l'espace supervisé d'un collège .

C'est rassurant aux yeux de Christian Bernier, qui ne voudrait pas voir une formule à distance refaire surface, mais il souligne que des enjeux de financement et d’équité sont alors à prévoir.