Broncos de Humboldt : report de la décision d’expulsion du chauffeur du camion

L'avocat de Jaskirat Singh Sidhu, 33 ans, a envoyé une quantité volumineuse de documents à l'Agence des services frontaliers du Canada plus tôt cette année pour expliquer pourquoi il devrait être autorisé à rester au Canada une fois sa peine purgée.

Jaskirat Singh Sidhu a été condamné à huit ans d’emprisonnement après avoir plaidé coupable à 16 chefs d'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort et à 13 chefs de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, dans l’accident de 2018.

Le chauffeur peu expérimenté a causé l'accident en négligeant de faire un arrêt obligatoire à une intersection près de Tisdale, en Saskatchewan, entraînant la collision entre son camion semi-remorque et l'autocar qui transportait les Broncos de Humboldt.

L'Agence des services frontaliers du Canada doit rédiger un rapport recommandant qu'il soit autorisé à rester dans son pays d'adoption ou qu'il soit expulsé. La date limite pour la présentation des documents était fixée au 28 novembre, mais elle a été reportée d'un mois.

Étant donné qu'il s'est écoulé tellement de temps depuis que nous avons présenté notre demande initiale, ils voulaient nous donner l'occasion de mettre à jour nos informations avec tout élément nouveau avant de prendre une décision , indique Michael Greene, avocat en droit de l'immigration à Calgary, dans une entrevue avec la Presse canadienne.

Selon lui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations à soumettre, mais il veut être minutieux et a demandé la mise à jour de quelques rapports correctionnels.

Le psychologue va rendre une autre visite [à Jaskirat Singh Sidhu], juste pour voir s'il y a eu des changements dans sa santé mentale qui pourraient affecter son rapport , ajoute-t-il.

Nous sommes convaincus d'avoir soumis un dossier très solide au départ, mais d'un autre côté, c'est une décision difficile et nous ne voulons pas revenir en arrière et dire : ''Oh, nous avons manqué quelque chose que nous aurions dû inclure.''

Lettres des familles

Les 415 pages envoyées à l'agence fédérale comprennent des lettres de la famille de Jaskirat Singh Sidhu, du public et de trois familles de Broncos, dont Scott Thomas, dont le fils de 18 ans, Evan, a perdu la vie dans l'accident.

« Je sais avec certitude que [Jaskirat Singh Sidhu] ne conduira plus jamais de semi-remorque. Je sais que s'il pouvait revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là, il le ferait sans hésiter. Il échangerait sa place avec n'importe lequel de ces garçons. » — Une citation de Scott Thomas

Michael Greene est surpris par les réactions positives suscitées par l'affaire, surtout après que son client se soit adressé à quelques médias pour raconter son histoire.

C'est difficile parce que je pense que la plupart des Canadiens ont ressenti une véritable douleur et une angoisse pour les victimes et je m'attendais à ce que cela entraîne beaucoup de colère, et étonnamment, ce n'est pas le cas , dit-il.

Cela ne le quitte jamais [Jaskirat Singh Sidhu] et il lutte contre son propre stress post-traumatique, comme tant d'autres personnes qui ont été touchées par cette affaire. Il est vraiment déterminé à ressortir quelque chose de positif d'une situation terrible.

Certaines familles soutiennent l'expulsion

Chris Joseph, dont le fils, Jaxon, est également décédé dans l'accident, est l'une des nombreuses familles des Broncos qui ont écrit des lettres demandant que Jaskirat Singh Sidhu soit expulsé. Il soutient que c'est la loi et que les lois sont là pour une raison.

Je peux comprendre que 29 familles aient des sentiments différents à son égard, mais, à mon avis, la question de l'expulsion n'est pas une question de pardon. Il ne s'agit pas de savoir ce que vous ressentez pour une personne. Il ne s'agit pas de savoir si vous pensez qu'il a commis une seule erreur , indique Chris Joseph.

S'il est expulsé, je pourrais peut-être même envisager de lui pardonner. Mais s'il n'est pas expulsé, alors nous serons encore plus blessés et je ne pense pas que je pourrai jamais y arriver , ajoute-t-il.

Michael Greene affirme que son client n'a pas demandé de libération conditionnelle et qu'il n'est passé de la sécurité moyenne à la sécurité minimale qu'à la fin du mois d'août.

Quoi qu'il en soit, selon l’avocat, le chauffeur ne quitterait pas le pays immédiatement.

Il y a d'autres processus et il ne montera pas dans un avion de sitôt, même s'ils décident que c'est ce qu'ils veulent faire.

Avec les informations de Bill Graveland.