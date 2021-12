Grande distribution de provisions anti-COVID-19 pour les Premières Nations du Yukon

Le Conseil des Premières Nations du Yukon (CYFN) a démarré une distribution de tests rapides et autres provisions en lien avec la COVID-19 auprès de toutes les Premières Nations du territoire.

Les 14 Premières Nations du Yukon sont en train de recevoir des cartons entiers de lingettes désinfectantes, offertes par Clorox Canada, et de trousses de tests rapides pour détecter la COVID-19 à l’initiative du Conseil des Premières Nations du Yukon (CYFN), l’organisme qui coordonne la réponse face à la pandémie.

Le but de l’opération, selon le grand chef du CYFN, Peter Johnston, est de garder les communautés en sécurité et en santé .

Les tests rapides seront effectués par des membres de la communauté ayant reçu une formation de l’Agence de la santé publique du Canada. Une façon d’augmenter le niveau de confiance dans la communauté, croit M. Johnston.

« Nous connaissons mieux nos communautés en tant que gouvernements des Premières Nations et nous savons comment traiter nos membres différemment. » — Une citation de Peter Johnston, grand chef, Conseil des Premières Nations du Yukon

Le grand chef ajoute que ces tests rapides permettent aussi d’améliorer la réponse des gouvernements autochtones face à la pandémie, ainsi que leur autonomie dans celle-ci.

En plus des trousses de tests et des lingettes, les Kwanlin Dun et les Vuntut Gwitchin se voient dotés d’une machine de tests rapides GeneXpert qui permet de livrer des résultats en 30 minutes, avec la même qualité que l’on retrouve en laboratoire.

Les infirmières communautaires aideront les membres des Premières Nations formés à utiliser ces dernières.

C'est très important, évidemment, pour les communautés qui veulent avoir la possibilité de tester à la minute près les personnes qui peuvent revenir de l'extérieur de la communauté ou les nouveaux arrivants dans la communauté , croit Peter Johnston, ajoutant que de telles machines permettent d’augmenter le niveau de confiance et de certitude dans les communautés.

La distribution des 7000 trousses de tests rapides et les 70 000 paquets de lingettes a commencé plus tôt cet automne et se poursuit selon le CYFN. Peter Johnston affirme que devant la difficulté logistique, l’organisme a pu entreposer une partie du matériel dans des entrepôts du gouvernement du Yukon.

Pour les livraisons, il faut aussi prendre en compte les températures glaciales des derniers jours afin de s’assurer que la marchandise ne gèle pas.

Si le grand chef assure que c’est à chaque Première Nation de décider où seront offerts les tests de dépistage, il avoue que certains centres de santé n’ont pas la capacité d’accueillir un grand nombre de personnes.

Il faut se méfier du nombre de personnes qui viennent dans l'établissement et de celles qui viennent pour d'autres raisons ou d'autres problèmes médicaux. Vous ne voulez pas les exposer à des personnes qui pourraient ne pas savoir si elles ont la COVID-19 ou non.

Dans les autres options envisageables, Peter Johnston cite les écoles ou bien les centres culturels.