Des Acadiens de Fredericton craignent de contaminer leurs proches dans le Nord

Raphaël Moore, un Acadien du Nord, s’est installé à Fredericton pour le travail. Chaque année, pendant le temps des Fêtes, il prend la route pour aller visiter les siens.

À Noël, c’est dans la Péninsule que ça se passe, et chez les beaux-parents par après dans le boute de Campbellton , dit-il.

Les plus récentes statistiques provinciales sur la COVID-19 jettent toutefois une ombre sur ses vacances de Noël.

Dans la région de Fredericton (zone 3), qui s’étend de Doaktown jusqu’à Perth-Andover, on compte maintenant 235 personnes atteintes du virus. Il s’agit de la région la plus touchée en ce moment, dans la province.

« On touche du bois et on espère vraiment que ça va se résorber, se maintenir. On a trois semaines devant nous. »