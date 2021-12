Une première séance pour le nouveau conseil municipal de Saguenay

Le nouveau conseiller district 7, Serge Gaudreault, a réclamé le vote pour ce point, invoquant un souci d'équité pour les arrondissements de la ville.

Je ne comprends pas trop votre notion d’équité parce que tout le monde était à la table. Sachez chers citoyens que ces comités et commissions ne sont pas en termes de territoire, mais en termes d'envie. M. Gaudreault, il y avait bien de la place pour siéger à bien des endroits. Si vous vouliez plus de comités et de commissions, ça m'aurait fait plaisir. D'ailleurs, certains ont demandé un peu d'aide puisque nous sommes seulement 15 , a répliqué la mairesse, Julie Dufour.

Le reste du conseil municipal s'est rangé derrière l'idée de la mairesse en votant en faveur de cette kyrielle de nominations.

Le conseiller municipal Michel Potvin conserve la présidence de la Commission des finances de Saguenay. Il continuera également d’assumer le rôle de maire suppléant.

Tel que le dévoilait Radio-Canada la semaine dernière, son collègue Jimmy Bouchard hérite, pour sa part, de la présidence de deux commissions, soit celle du développement durable et de l’environnement ainsi que travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés.

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier obtient la présidence de la Société de transport du Saguenay (STS). Il promet un mandat basé sur la transparence, la collaboration et la communication. Le conseiller du district 6 a bon espoir d'arriver à rallier les administrateurs.

Il a d’ailleurs profité de ce moment pour demander à ce que le budget de l’organisation soit adopté en différé. Il y a du travail qu'on va revoir au niveau de la STSSociété de transport du Saguenay avec les membres et les nouveaux membres en incluant même Michel Potvin. Le grand financier de la ville sera sur notre comité. On va regarder les chiffres et on va travailler ensemble , a simplement expliqué M. Crevier.

Kevin Armstrong sera, pour sa part, à la tête de la Commission de la sécurité publique alors que Martin Harvey hérite des ressources humaines.

Des nouveaux venus à la table du conseil municipal de Saguenay obtiennent, eux aussi, des responsabilités. C'est le cas de Mireille Jean qui devient présidente du comité consultatif d'urbanisme et de la commission Ville intelligente et communications, Claude Bouchard qui représentera le comité multiressources et de Serge Gaudreault qui présidera le comité VHR.

La nouvelle mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a présidé sa première séance du conseil municipal lundi soir. Photo : Capture d'écran

La mairesse Julie Dufour présidera la Commission de l’aménagement du territoire, génie et urbanisme (CAGU) en plus de siéger à plusieurs autres commissions et comités. Rappelons qu’elle a promis, en campagne électorale, la construction de 1000 logements à la zone ferroviaire de Chicoutimi.

Par ailleurs, une autre vague de nominations est à prévoir en janvier. La principale intéressée a expliqué que celles faites, lundi soir, pressaient le plus pour la saine administration .

La nomination de Priscilla Nemey comme directrice générale de Promotion Saguenay a aussi été entérinée.

De la grogne à Laterrière

Plusieurs citoyennes du secteur de Laterrière se sont présentées au micro lundi soir. Les quatre femmes ont décrié différentes activités industrielles qui se déroulent dans le secteur. Bruits, odeurs et autres désagréments meublaient leurs argumentaires.

Une citoyenne était de retour, de nouveau, pour dénoncer les activités d'une entreprise qui traite des matières organiques. Sa fille refuse de jouer à l'extérieur en raison des odeurs émanant de l'entreprise. Une autre citoyenne a, ensuite, témoigné du bruit causé par les opérations d'une carrière. Une troisième Laterroise a confié être incommodée autant par le bruit que les odeurs.

Les Laterrois ont vécu beaucoup de traumatismes. On a eu pendant 20 ans l'ancien dépotoir. Il y avait des odeurs nauséabondes un peu comme on vit. On est traumatisé par ce qui s'est passé J'aimerais qu'il y ait une conscience au niveau du conseil. Les bacs bruns s'en viennent en 2022. Si un projet pilote a lieu et ça sent, on sera encore plus impacté que présentement. [...] Je veux juste que vous preniez conscience de ça. Ce n'est pas agréable vivre là , a témoigné, Annie Truchon, la dernière a prendre la parole.

La mairesse Julie Dufour s'est montrée ouverte aux doléances des citoyennes. Elle a confirmé avoir reçu bon nombre de plaintes, de courriels et d'informations relatifs à tout ce qui se passe dans le secteur de Laterrière. L'élue a expliqué qu'un comité de bon voisinage a même été formé. Les membres en sont à colliger l'information. Ce secteur de Saguenay est, pour elle, un dossier prioritaire. Une rencontre est à prévoir, avec les citoyens et les entreprises concernées, au début de l'année 2022.

Budget pour le conseiller désigné

Le seul candidat élu de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard, est revenu sur son intention de se prévaloir de son droit d'être reconnu comme conseiller désigné pour la durée du présent mandat. Ainsi, l’unique représentant de l’ERD autour de la table du conseil municipal de Saguenay pourrait accéder, tel que le permet la loi, à plus de 300 000 $. Il pourra, par le fait même, composer son propre cabinet de travail.

Ma volonté est d'offrir à la nouvelle mairesse mon entière collaboration pour faire avancer notre ville tout en assurant une vigie constructive. Je serai là pour poser des questions comme je l'ai fait pendant le dernier mandat et défendre les intérêts de mes citoyens. J'ai toujours encouragé le débat en autant que celui-ci soit fait dans le respect. C'est ce que j'entends faire pour les quatre prochaines années , a-t-il mentionné en début de séance.

Par ailleurs, la mairesse de Saguenay a indiqué que les procès-verbaux du comité exécutif seront dorénavant déposés comme c’est le cas pour les autres procès-verbaux.

La prochaine séance du conseil municipal de Saguenay aura lieu le 17 janvier à la salle Pierrette-Gaudreault de l’arrondissement Jonquière. Entre-temps, la nouvelle mairesse Julie Dufour déposera son tout premier budget, d'ici le congé des Fêtes, lors d’une séance extraordinaire. Rappelons que le gel des taxes foncières pour les résidents et les entreprises pour l’année 2022 fut un de ses engagements lors de la campagne électorale.