Polytechnique : le Yukon se rassemble contre la violence fondée sur le genre

Jeanie McLean, ministre responsable de la Direction de la condition féminine

Jeannie McLean, ministre responsable de la Direction de la condition féminine.

Après 32 ans, nous sommes [dans le Nord] où la violence est trois fois plus élevée que dans le reste du Canada. Si on est une femme autochtone, ce chiffre est trois fois plus élevé. Alors nous avons encore beaucoup de chemin à faire.

Laurence Rivard , directrice des EssentiElles

Laurence Rivard, directrice des EssentiElles

Le plus gros enjeu au Yukon pour lutter contre la violence fondée sur le genre, c’est clairement la crise du logement. Il y a des femmes qui vont préférer rester dans une relation violente plutôt que de se ramasser à la rue. C’est un choix cruel qu’on impose à ces femmes. Tant que l'on n'agit pas sur la crise du logement, il va continuer d’y avoir de la violence conjugale, de la violence fondée sur le genre au Yukon.

Véronique Maggiore, directrice par intérim du Victoria Faulkner Women's Centre, au Yukon

Véronique Maggiore, directrice par intérim du Victoria Faulkner Women's Centre au Yukon.

On voit qu’il y a encore beaucoup d'impacts du colonialisme. On vit encore dans un état colonial, et c’est aussi le patriarcat qui est encore imprégné dans notre société et dans nos systèmes politiques. On a vu comment la COVID a eu un énorme impact sur les femmes, une pandémie qui a un impact genré, et ça va continuer. [...] Il faut s’assurer d’être capable de se soutenir en tant que société, les uns les autres, les unes les autres.

Heidi Marion, Yukon Status of Women Council

Heidi Marion, du Yukon Status of Women Council.