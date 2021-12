Le passeport vaccinal toujours pas exigé par des restaurateurs de la Matanie

C’est le cas, du Casse-Croûte Le Crève-Faim, situé à Petit-Matane. Cet établissement avait annoncé en août refuser de vérifier le statut vaccinal de ses clients.

Radio-Canada a pu constater que c’est toujours le cas : le restaurant ne demande pas le passeport vaccinal à ses clients.

Le propriétaire, Yanick Ouellet, qui est aussi à l’origine d’un dépliant diffusé à Matane qui s’oppose à la vaccination des enfants, a refusé nos demandes d’entrevue.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent mentionne qu’il a connaissance d’autres établissements dans la région qui ne vérifient pas le statut vaccinal de leurs clients, sans donner de précisions.

Les autorités au courant

Du côté des autorités, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent a informé la Sûreté du Québec (SQ) dès que la santé publique a pris connaissance de la situation.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique par écrit être au courant de cette situation et a rapidement avisé ses partenaires que sont la Sûreté du Québec et la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail . [...] Des contacts réguliers sont maintenus avec nos partenaires afin de réagir à toute situation qui nous serait rapportée.

La Sûreté du Québec n’a pas voulu indiquer si elle était intervenue dans ce cas précis, car le corps policier refuse de commenter les cas isolés.

La collaboration avant le bâton

Selon la responsable d’équipe du service de la diffusion et des relations médias de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu, le but du corps policier n’est pas d’organiser une chasse aux sorcières, mais bien d’obtenir la collaboration des restaurateurs.

On compte sur la bonne foi des gens qui sont visés par l’application des mesures sanitaires. On fait confiance aux commerçants de bien se conformer à ces mesures-là , explique-t-elle.

La responsable d’équipe du service de la diffusion et des relations médias de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu. Photo : Radio-Canada

Mais si la collaboration n’est pas au rendez-vous, la SQSûreté du Québec peut sévir.

Les commerces visés par l’utilisation du passeport vaccinal se doivent de respecter cette mesure-là puisque si les gens ne font pas respecter ces consignes, ils sont sujets à recevoir un constat d’infraction , souligne-t-elle.

Les restaurateurs qui refusent de vérifier le passeport vaccinal des clients s’exposent à des amendes allant jusqu’à 6000 $.

Ann Mathieu indique que les agents de la Sûreté du Québec, en uniforme ou en civil, peuvent intervenir de différentes façons et vérifier si l’établissement se conforme à la loi.

Il y a des policiers qui peuvent en faire la constatation par eux-mêmes dans le cadre de leur travail régulier, il y a des gens qui peuvent dénoncer la situation avec cette non-application des mesures en vigueur , explique-t-elle.

Rassurer les clients

De son côté, l’Association Restauration Québec n’est pas en mesure de confirmer si l’ensemble de ses membres vérifie le statut vaccinal de leurs clients.

Claudine Roy, présidente de l’Association, insiste sur le fait que l'application de la mesure de vérification du passeport vaccinal rassure de nombreux clients.

Claudine Roy appelle les restaurateurs à demander le passeport vaccinal à leurs clients. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

J’ai entendu beaucoup de gens dire : "Moi, ça me sécurise maintenant d’aller au restaurant". Si on veut que nos restaurants fonctionnent, ça fait partie de se prévaloir de ce droit-là.

Dans une déclaration écrite, le maire de Matane, Eddy Métivier, souligne les efforts des Matanais et Matanaises pour leur bon respect des règles sanitaires jusqu’à présent .

Il réitère également sa confiance envers les instances concernées pour valider le respect des mesures dans les différents milieux .

Avec la collaboration de Catherine Poisson