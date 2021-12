Sensibilisation et information sur la violence faite aux femmes au Cégep de Sept-Îles

L'objectif était de sensibiliser les jeunes aux différents risques qui guettent les femmes au Québec. Alors que partout dans la province, on souligne le 6 décembre le triste anniversaire de la tuerie de Polytechnique, la violence envers les femmes continue de faire des victimes partout au Québec et les communautés innues de la Côte-Nord ne sont pas épargnées.

La directrice du centre d'hébergement Tipinuaikan, Emilie Martineau-Legault, rappelle que le nombre de cas de violence conjugale sur la Côte-Nord est deux fois plus élevé que la moyenne provinciale.

Emilie Martineau-Legault est directrice du centre d'hébergement Tipinuaikan. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Selon elle, un grand nombre de ces cas serait issu des communautés innues.

En fait, nous on est très, très inquiètes, parce que si on regarde les statistiques, les femmes autochtones sont plus sujettes à être victimes de violence conjugale et familiale que la population générale , expose la directrice.

« J'ai vu des affaires que je n'aurais jamais cru voir. » — Une citation de Emilie Martineau-Legault, directrice du centre d'hébergement Tipinuaikan

Lundi matin, deux nouvelles familles se sont présentées à sa porte pour y trouver refuge. Il n'y a personne qui va rester dehors, même si c’est Noël , assure Emilie Martineau-Legault. Nous, ce qu’on veut, c’est créer un environnement chaleureux. On sait que les femmes quand elles arrivent ici, elles sont détruites. Leur estime de soi, il n'y en a pas , ajoute-t-elle.

« C’est difficile à voir, mais il y a de la lumière au bout du tunnel, même si la situation est difficile » — Une citation de Emilie Martineau-Legault, directrice du centre d'hébergement Tipinuaikan

12 jours de rencontres et d'entraide

Au Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles, on s'inquiète aussi du sort des femmes nord-côtières.

Une intervenante du centre, Nicole Meloatam, se réjouit toutefois d'avoir pu tenir ce kiosque au Cégep de Sept-Îles afin de pouvoir discuter de la violence contre les femmes avec des étudiantes. Avant, c'était un tabou, la violence, la honte, de parler de ce qu'elles vivaient , indique l'intervenante.

La journée était une occasion pour des femmes de tous âges d'aller à la rencontre l'une de l'autre et de discuter d'un fléau qui ne semble pas vouloir s'estomper.

Ça ne me tente pas de marcher, toute seule, dans le noir, parce que je ne sais pas qui va être là. Je suis une fille, donc je ne suis pas très forte, et si quelqu'un commence à me courir après, c'est sûr qu'il va gagner par rapport à moi , confie pour sa part une étudiante rencontrée au Cégep, Tania Maxime-Gendron.

Julie Rousseau est directrice de l'organisme À la Source. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Je leur dirais aux jeunes de venir chercher de l’aide. On est là pour ça les organismes communautaires , lance Julie Rousseau, la directrice de l'organisme À la Source.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe