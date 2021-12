CPE : grève illimitée au SQEES-FTQ jeudi, LeBel parle d’offres d’historiques

Une troisième organisation syndicale, le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), prévoit déclencher une grève illimitée à compter de jeudi dans les centres de la petite enfance (CPE).

Le SQEESSyndicat québécois des employés de service prévoit maintenant lui aussi déclencher sa grève illimitée jeudi, en même temps que la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), si aucune entente n'est conclue d'ici là.

À compter de jeudi, ce serait donc les trois organisations syndicales qui représentent des travailleuses dans les centres de la petite enfance qui seraient en grève illimitée, puisque les membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le sont déjà depuis mercredi dernier.

Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor, affirme qu’il n’y a « aucune raison valable » pour que le gouvernement et les syndicats de travailleuses de CPE ne puissent pas arriver à s’entendre. Photo : Radio-Canada

Des offres historiques

Par ailleurs, en entrevue au 98,5 FM, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a dit trouver aberrant que la FSSSFédération de la santé et des services sociaux , affiliée à la CSNConfédération des syndicats nationaux , en soit rendue à une grève illimitée, alors que Québec a déposé des offres historiques d'augmentations de salaire.

La ministre a précisé que les augmentations qu'elle offre atteignent maintenant 18 à 20 % sur trois ans pour les éducatrices et environ 11 % pour les employés de soutien dans les CPECentres de la petite enfance .

Elle a réitéré que son offre signifie 30 $ l'heure au maximum de l'échelle pour les éducatrices, soit au 12e échelon.

Pas tous les syndicats pareils

La ministre a souligné que les demandes des syndicats de la CSQCentrale des syndicats du Québec et de la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec étaient plus raisonnables que celles de la CSNConfédération des syndicats nationaux , qui sont au plafond .

À part la CSNConfédération des syndicats nationaux , on est sur la même piste de danse avec les autres , a conclu la ministre LeBel.

La CSNConfédération des syndicats nationaux maintient sa demande d'avoir des augmentations similaires aux éducatrices pour les employés de soutien dans les CPECentres de la petite enfance , ce qui n'est pas le cas pour les deux autres organisations syndicales, a affirmé la ministre.

Contactée après les affirmations de la ministre LeBel, la CSNConfédération des syndicats nationaux a nié avoir les mêmes demandes pour les employés de soutien que pour les éducatrices et a nié qu'elle réclame de 18 à 20 % d'augmentations sur trois ans pour ceux-ci. Mais elle n'a pas voulu dire combien elle revendique au juste.

Pas de loi spéciale ni d'intervention de Legault

La ministre LeBel a encore une fois écarté l'idée de déposer une loi spéciale pour mettre fin à la grève illimitée. Une loi spéciale est un dernier recours absolu , a-t-elle lancé.

Elle a dit croire encore à la possibilité d'une entente avec les organisations syndicales, même après plusieurs mois de négociation. Je ne peux pas croire qu'on n'y arrivera pas.

D'ailleurs, encore lundi, la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec et la FSSSFédération de la santé et des services sociaux étaient assises à la table de négociation avec les représentants gouvernementaux. Le SQEESSyndicat québécois des employés de service négociera de nouveau mercredi.

La ministre a également écarté l'idée que le premier ministre François Legault se mêle maintenant du dossier, comme l'ont demandé dimanche les partis d'opposition et le regroupement des syndicats, lors d'une conférence de presse conjointe.

Elle a expliqué que le premier ministre était déjà au fait des enjeux et qu'elle l'en informait régulièrement.