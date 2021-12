La neige se transforme en pluie et en verglas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

De nombreux millimètres de pluie sont encore attendus, à la limite du verglas et de la grêle.

Si les conditions routières sont difficiles à la grandeur de la région, la visibilité en après-midi était cependant bonne. Évidemment, la tombée du jour pourrait avoir un effet négatif.

En matinée, le mélange de vents et de neige avait causé de la poudrerie. La presque totalité des institutions d'enseignement avaient fermé pour la journée.

Vers 15 h 30, parmi les artères principales, il n’y avait que la route 373 entre Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini où la visibilité était réduite, indiquait le site Québec 511 du ministère des Transports (MTQ).

Par contre, à peu près toutes les routes étaient glacées.

Tous les effectifs sont mobilisés pour le déneigement et le déglaçage, c'est plus d'une centaine de camions qui sont sur le réseaux du ministère des Transports, des déneigeuses et également des patrouilleurs de la route , a mentionné vers 15 h Nathalie Girard, porte-parole du MTQministère des Transports du Québec , en préparation de la soirée et de la nuit.

Pour ce qui est de Saguenay, tout fonctionne à plein régime pour maximiser les conditions routières. Il y a plus de 80 véhicules de la Ville et 80 véhicules privés qui s'affairaient sur le réseau routier et une douzaine d'employés de la Ville qui déneigeaient les trottoirs, a indiqué le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau. Le changement d'abrasif a été fait tôt en après-midi pour être sûr que le retour à la maison soit soit sécuritaire. À 19 h, l'équipe de nuit embarque, il y aura des gens à pied d'oeuvre tout au long de la nuit pour s'assurer que les routes soient praticables demain aussi.

Le Service de police de Saguenay (SPS) rapportait en avant-midi une collision entre deux voitures à l'entrée de la base militaire de Bagotville de même qu'un piéton happé à Laterrière par une auto, mais à basse vitesse. Il s’agit de blessures légères.

De son côté, la Sûreté du Québec (SQ) ne rapporte aucun accident significatif pour le moment. Il y a eu quelques sorties de route, mais sans conséquence grave.

À 15 h 30, toutes les pannes de courant étaient terminées. Plus aucun client n’était privé d’électricité.

Avec les informations de Flavie Villeneuve