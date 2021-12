Ottawa divulguera des documents manquants sur les pensionnats pour Autochtones

En octobre 2021, le CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation a dénoncé le gouvernement fédéral pour n'avoir toujours pas rendu publics des documents clés détaillant l’histoire de chacun des pensionnats financés par le fédéral et gérés par des institutions religieuse, une combinaison qui est à l’origine du système des pensionnats.

Plusieurs de ces documents manquants retracent la vie des écoles. Ces livres contiennent des rapports compilés par Ottawa, retraçant l’histoire même d’une institution, son administration et les statistiques sur le nombre d’enfants l'ayant fréquentée. Les livres de ces école témoignent aussi d’événements clés comme les signalements d’abus.

Selon le ministre des Relations Couronnes-Autochtones, Marc Miller, huit livres d’anciens pensionnats de la Colombie-Britannique et de l’Alberta n’ont pas été divulgués en raison d’obligations légales du fédéral envers des entités de l'Église catholique. Il ajoute que le gouvernement a finalement décidé de les divulguer.

« Notre obligation envers les survivants est plus importante et doit venir en premier. » — Une citation de Marc Miller, ministre des Relations Couronnes-Autochtones

Le ministre ajoute que les rapports seront transmis au CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation d'ici 30 jours. Le Centre a indiqué qu’Ottawa détient près de 12 000 dossiers sur les pensionnats, y compris des documents provenant de l'Église catholique.

Le CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation explique que de cataloguer ces dossiers pour les mettre à la disposition des survivants et des familles prendra du temps. Il a indiqué que la publication des dossiers est une étape importante vers la responsabilisation et la compréhension de l'héritage des pensionnats .

Le CNVRCentre national pour la vérité et la réconciliation et des survivants des pensionnats affirment que le gouvernement fédéral détient d'autres dossiers importants qui ne sont toujours pas rendus publics, tels que les documents employés pour faire l'évaluation des dédommagements offerts aux enfants autochtones ayant été agressés dans ces institutions.

À ce sujet, Marc Miller a déclaré que le gouvernement fédéral évaluera la possibilité de divulguer d’autres documents qu’il n’a pas dévoilés dans le passé en raison de principes juridiques ou de privilèges accordés trop largement, dit-il.

Certains de ces documents sont liés à des poursuites judiciaires impliquant le gouvernement fédéral et l’Église catholique.

En 2015, une décision d’un juge de la Saskatchewan a eu pour effet de libérer l’Église de son obligation de dédommager les survivants des pensionnats, en échange de la somme de 1,2 million de dollars.

Un mois plus tard, le gouvernement fédéral a indiqué son intention d’en appeler de cette décision, mais l’appel a été abandonné par un haut fonctionnaire peu après l’élection du gouvernement de Justin Trudeau.

Selon Marc Miller, c’est le gouvernement de Stephen Harper qui avait décidé de relever l’Église de ses responsabilités et de finaliser une entente avec elle. Le cabinet du nouveau gouvernement libéral n’était pas au courant de cette décision, dit-il.

Ça n’aurait pas dû se produire, et on se trouve dans une position où on pourrait blâmer des gens et je ne veux pas être dans cette position , a déclaré le ministre.