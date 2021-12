Les surdoses d’opioïdes ont fortement augmenté pendant la pandémie chez les Autochtones

C’est ce que confirment deux rapports récemment publiés.

De plus, le chef d’une Première Nation ontarienne affirme que les gouvernements doivent travailler avec les communautés autochtones pour aider à résoudre le problème.

Une étude publiée par les Chiefs of Ontario et une seconde, publiée par l'Ontario Drug Policy Research Network [Réseau de recherche sur les politiques en matière de drogues de l'Ontario, traduction libre], montrent une augmentation de 68 % des décès liés aux opioïdes chez les non-Autochtones pendant la pandémie, mais une proportion beaucoup plus élevée de décès chez les Autochtones.

Selon l'un des rapports, la première année de la pandémie a été marquée par une augmentation de 132 % des décès liés à des surdoses d’opioïdes chez les Autochtones. 87 % de ces décès étaient liés au fentanyl.

Les rapports indiquent que les communautés des Premières Nations doivent avoir un meilleur accès aux services de réduction des risques, notamment à la naloxone et au traitement des dépendances.

La crise des opioïdes dans les communautés des Premières Nations est une pandémie à part entière, a déclaré Glen Hare, chef régional de l'Ontario auprès des Chiefs of Ontario.

La pandémie de COVID-19 a émergé au milieu d'une crise des opioïdes dans nos communautés , a déclaré M. Hare, qui est originaire de la Première Nation M'Chigeeng sur l'île Manitoulin.

Glen Hare était le grand chef du Grand conseil de la Nation Anishinabek avant de devenir chef régional. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Les conclusions de ces rapports renforcent ce que les dirigeants, les familles et les communautés des Premières Nations réclament depuis des décennies. Il faut en faire plus, et nous devons agir maintenant.

L'un des rapports, intitulé Impacts of the COVID-19 Pandemic on Opioid-Related Poisoning among First Nations in Ontario [ Impacts de la pandémie de COVID-19 sur les intoxications liées aux opioïdes chez les Premières Nations de l'Ontario , traduction libre], montre que les décès liés aux opioïdes ont fortement augmenté chez les populations autochtones rurales pendant la pandémie, passant de 18 % à 31,9 % après mars 2020.

Les conclusions de ce rapport renforcent le besoin urgent de s'attaquer à l'augmentation des méfaits liés aux opioïdes chez les membres des Premières Nations pendant la pandémie de COVID-19 , indique le rapport.

Dans un communiqué, les Chiefs of Ontario soulignent que les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation comprennent l'établissement par le gouvernement fédéral d'objectifs mesurables et l'identification des écarts dans les résultats de santé chez les peuples autochtones.

Avec les informations de CBC News