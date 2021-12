Martin Fontaine revêt les habits d’Elvis de 1972 pour une nouvelle tournée

Martin Fontaine, qui imite le roi du rock’n’roll Elvis Presley dans de nombreux spectacles depuis plus de 25 ans, annonce une nouvelle tournée québécoise où il incarnera le King tel qu’il était au sommet de sa popularité, en 1972.

Le spectacle, intitulé Elvis Experience On Tour 1972, doit être présenté à Gatineau, à Montréal, à Trois-Rivières et à Saguenay l’été prochain.

Le communiqué annonçant la nouvelle indique qu’il pourrait s’agir de la dernière chance de voir Martin Fontaine dans la peau d’Elvis Presley, l’artiste n’ayant pas d’autres représentations prévues pour ce spectacle.

Le chanteur sera accompagné sur scène de 23 musiciens et musiciennes dans un spectacle qui se veut à grand déploiement.

En 1972, Elvis Presley multipliait les spectacles à Las Vegas et les tournées aux États-Unis, mais il n’est jamais venu présenter un spectacle au Québec. Avec son spectacle, Martin Fontaine tente d’y remédier en imaginant ce à quoi aurait ressemblé une telle visite.

Les billets pour les spectacles sont déjà en vente sur le site elvisexperience.com pour les représentations à Montréal et à Trois-Rivières, et devraient l’être sous peu pour les dates prévues à Gatineau et à Saguenay.