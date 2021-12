32 ans après Polytechnique, les armes à feu suscitent toujours le débat

Ce n'est pas un anniversaire charnière, mais le devoir de mémoire reste important, a-t-elle fait valoir en entrevue à ICI RDI. Elle a souligné la violence armée à Montréal et le nombre important de féminicides .

La commémoration du drame survenu le 6 décembre 1989 survient cette année alors que le décompte non officiel des féminicides commis sur le territoire québécois depuis le début de l'année s'élève à au moins 18, mais alors aussi que Montréal est aux prises avec une série de fusillades.

Il faut dire que les défis auxquels on est confrontés aujourd'hui sont beaucoup plus complexes que ceux des années 90 , relève Mme Provost, qui cite en exemple le commerce en ligne des armes et la ''coolitude'' de la culture des armes dans les jeux vidéo .

Mais depuis l'abolition du registre des armes d'épaule par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, manifestement, on n’a pas avancé en matière de contrôle des armes à feu, déplore-t-elle.

« Depuis 2012, depuis l'abolition du registre des armes d'épaule, [...] nos gouvernements n'ont pas su trouver les lois et les règlements pour nous donner des mécanismes suffisamment puissants pour empêcher ce qui se passe. » — Une citation de Nathalie Provost, survivante de Polytechnique

La destruction du registre est plus que la destruction d’une base de données, c’est la base d’un système qui permettait de contrôler les armes à feu , affirme Mme Provost.

Nathalie Provost, lors de la cérémonie en l'honneur de Willow Dew, qui a reçu l'Ordre de la rose blanche décerné par Polytechnique Montréal, il y a quelques jours. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ceux qui perdent des privilèges se battent haut et fort et le manifestent clairement qu’ils veulent garder leurs privilèges, alors que nous, citoyens ordinaires, on est assez peu nombreux pour réclamer haut et fort la sécurité , un besoin légitime et fondamental , dit-elle.

Je pense que si on réitère à quel point, pour nous, c'est important et que ça vaut beaucoup plus que le privilège de la possibilité d'être propriétaire d'une arme à feu et de l'utiliser, bien peut-être que nos gouvernements vont assumer leurs responsabilités pleinement et vont nous offrir des lois et des règlements plus forts, et vont s'engager aussi dans différentes mesures pour limiter la prolifération des armes illégales , dit-elle.

La cérémonie de commémoration de la tragédie de 1989 se déroulera en soirée avec l'illumination, sur le mont Royal, de 14 faisceaux s'élevant vers le ciel. En raison de la pandémie, on demande toutefois aux gens de ne pas se rassembler sur place.