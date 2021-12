Où se situe la frontière de la Gaspésie?

Où se termine le Bas-Saint-Laurent et où commence la Gaspésie? Cette confusion qui touche particulièrement les Municipalité régionale de comté MRC limitrophes de La Matanie, de La Mitis et de La Matapédia revient périodiquement dans l’actualité régionale et constitue une source perpétuelle de débats.

Pour répondre à cette question et comprendre pourquoi la frontière administrative entre les deux régions est telle qu'elle est aujourd'hui, il faut remonter dans le temps.

L’Est du Québec

Dans les années 1960, la Gaspésie accuse un retard économique sur les autres régions du Québec.

Moulin à scie de la James Richardson à Cap-Chat dans les années 60 (Archives). Photo : Radio-Canada

Les gouvernements fédéral et provincial mettent en place le Bureau d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ) pour tenter de dynamiser l’économie de la région.

Une nouvelle entité géographique est alors créée : l’Est du Québec, ou officiellement la région Bas-Saint-Laurent–Gaspésie, incluant aussi les Îles-de-la-Madeleine.

Ancienne région Bas-Saint-Laurent–Gaspésie créée en 1966. Photo : Radio-Canada

Le pouvoir se centralise dans la ville la plus populeuse : Rimouski.

Certaines municipalités de la Gaspésie se retrouvent donc très loin du pouvoir administratif, relate Michel Barriault, ancien directeur général de la Municipalité régionale de comté MRC de Matane.

Les gens de la Gaspésie se trouvaient loin des sièges administratifs. Quand tu voulais parler avec une direction régionale [...] tu partais de Gaspé et tu faisais 4 à 5 h de route.

Dans les années 1980, la grogne monte en Gaspésie. La région veut avoir son mot à dire sur son propre avenir.

Rimouski avait acquis beaucoup de pouvoir sur le plan de préparation des budgets, de préparations des projets. La Gaspésie s’est vue dans l’obligation de crier un peu plus fort , témoigne André Beaudin, député libéral de Gaspé pendant cette période.

André Beaudin, député de Gaspé à l'Assemblée nationale, en 1986 (Archives). Photo : Radio-Canada

L'un des élus qui se fait entendre est Jean-Guy Poirier, alors préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Bonaventure et maire de Saint-Siméon.

Les élus municipaux discutaient du fait que l’argent passait à Rimouski avant d’arriver chez nous et on semblait dire qu'on n'avait pas notre juste part , se souvient-il.

La quête d’une région autonome

En 1985, les libéraux de Robert Bourassa reprennent le pouvoir et annoncent la tenue de sommets socio-économiques régionaux. Chaque région administrative peut présenter une liste de projets prioritaires au gouvernement pour obtenir du financement.

Le chef du Parti libéral du Québec, Robert Bourassa, célèbre sa victoire le soir des élections du 2 décembre 1985 (Archives). Photo : Radio-Canada

Selon l'ancien journaliste de Radio-Canada à Gaspé, Hervé Gaudreault, c'est à ce moment que le mouvement pour obtenir une région autonome prend de l'ampleur.

Ça a donné l’essence voulue au mouvement sécessionniste, appelons-le comme ça, pour dire : "on ne peut pas faire cet exercice-là avec le Bas-Saint-Laurent, rappelle-t-il. Ils sont plus nombreux que nous, il y a plus de Municipalité régionale de comté MRC , il y a plus de monde, nos projets vont être noyés dans les priorités de cette grande région-là."

Cette volonté des élus régionaux tombe à point puisque l’administration Bourassa veut redéfinir les frontières des régions administratives du Québec pour les faire concorder avec celles des Municipalité régionale de comté MRC avant la tenue des sommets.

Originaire de Sainte-Anne-des-Monts et député de Matane entre 1973 à 1976, Marc-Yvan Côté, alors ministre responsable au développement régional et ministre des Transports, appuie le mouvement. Le très influent Gérard D. Lévesque, député de Bonaventure et ministre des Finances, est plus hésitant.

Le ministre des Finances et député de Bonaventure, Gérard D. Lévesque, lors du sommet socio-économique à Carleton-sur-Mer en 1988 (Archives). Photo : Radio-Canada

Sans que ce soit une bataille ouverte entre Marc-Yvan Côté et Gérard D. Lévesque, on sentait que M. Côté tirait très fort comme locomotive sur le mouvement de sécession. On sentait que M. Lévesque, lui, sans tirer dans le sens contraire, [était] beaucoup moins enclin à prendre la même direction , précise M. Gaudreault.

C’est toutefois Marc-Yvan Côté qui finit par trancher après des discussions avec M. Lévesque. Il explique avoir accepté de prendre la responsabilité des régions en 1985 à condition d’obtenir le pouvoir décisionnel.

Marc-Yvan Côté lors d'une entrevue à Gaspé en 1987 (Archives). Photo : Radio-Canada

À moment donné, j’ai dit : "Mais pour le bien de la Gaspésie, ma décision irait dans ce sens-là, est-ce que tu m’accompagnes?" Il m’a dit : “tu es le boss, donc tu décides." C’est comme ça que ça s’est réglé , raconte Marc-Yvan Côté.

La délimitation des frontières

Si tous s'entendent pour créer une région autonome, un problème persiste : où tracer la frontière entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent?

Cette décision est laissée entre les mains des élus gaspésiens qui se réunissent à Sainte-Anne-des-Monts en juin 1987. Lors de cette rencontre, ils débattent jusqu’aux petites heures du matin.

Marc-Yvan Côté leur a donné un ultimatum.

« [Marc-Yvan Côté] a dit : "je vous donne la nuit et demain, va falloir que vous décidiez entre vous autres parce que moi, je vais prendre la décision si vous ne la prenez pas." » — Une citation de Jean-Guy Poirier, ancien préfet de la MRC de Bonaventure et ancien maire de Saint-Siméon

Selon toutes les personnes interviewées dans le cadre de ce reportage, il va de soi, à l’époque, que les Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis et de La Matapédia font partie du Bas-Saint-Laurent en raison de leur proximité géographique avec Rimouski et de leur sentiment d’appartenance à cette région.

Selon l'ancien préfet Jean-Guy Poirier, le dilemme touche davantage certaines municipalités plus à l’ouest de la Municipalité régionale de comté MRC Avignon, dans la région de Matapédia-et-les-Plateaux, comme Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-André-de-Restigouche, qui hésitent à se joindre au Bas-Saint-Laurent.

Pour ce qui est de Matane, des archives du journal La Voix gaspésienne (Nouvelle fenêtre) , datant de 1986, indiquent que les maires de la Municipalité régionale de comté MRC préfèrent se rattacher au Bas-Saint-Laurent. Une position qui fait l’affaire des autres élus gaspésiens.

La Gaspésie ne souhaitait pas voir arriver la Municipalité régionale de comté MRC de Matane dans leur nouvelle région administrative craignant d’avoir une centralisation, encore une fois, des directions régionales dans la plus grosse Municipalité régionale de comté MRC de la Gaspésie, qui aurait été celle de Matane , affirme l'ancien directeur général de la Municipalité régionale de comté MRC de Matane.

Jean-Guy Poirier au sommet socio-économique de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à Carleton-sur-Mer, en 1988 (Archives). Photo : Radio-Canada

Cette version des faits est confirmée par M. Poirier. On avait des craintes que si Matane demeurait dans la région gaspésienne au lieu de discuter que certains budgets s’arrêtaient à Rimouski, il y avait une probabilité que ça ait pu s’arrêter à Matane aussi. C’était un peu émotif, à tort ou à raison , admet-il.

« Souvent, en Gaspésie, on disait : "Matane fait partie de la Gaspésie quand ça fait son affaire et quand ça ne fait pas son affaire, elle aime mieux rester au Bas-Saint-Laurent." » — Une citation de Jean-Guy Poirier, ancien préfet de la MRC de Bonaventure et ancien maire de Saint-Siméon

La nouvelle Gaspésie

Les représentants gaspésiens conviennent finalement d’exclure les Municipalité régionale de comté MRC de Matane, de La Mitis et de La Matapédia de la nouvelle région. Il en reste donc six ; Denis-Riverin, La Côte-de-Gaspé, Pabok, Bonaventure, Avignon et Les Îles-de-la-Madeleine.

Les trois autres Municipalité régionale de comté MRC sont intégrées au Bas-Saint-Laurent dans le décret qui officialise les nouvelles délimitations des régions administratives du Québec le 22 décembre 1987.

La Municipalité régionale de comté MRC de Matane a depuis été renommée Municipalité régionale de comté MRC de La Matanie, la Municipalité régionale de comté MRC Denis-Riverin est devenue la Municipalité régionale de comté MRC de La Haute-Gaspésie et la Municipalité régionale de comté MRC de Pabok est devenue la Municipalité régionale de comté MRC du Rocher-Percé.

Malgré la séparation de la région, il est impensable pour les Gaspésiens de tronquer le populaire tour de la Gaspésie qui est au cœur de la promotion touristique de la région depuis déjà des décennies.

De plus, les régions touristiques du Québec, dont celle de la Gaspésie qui commençait à Sainte-Flavie, avaient déjà été officialisées par décret en 1979.

La préoccupation, autant du côté de Matane que de Gaspé, c’était de faire que la région touristique soit distincte de la région administrative , indique M. Beaudin.

Un concert en Gaspésie en 1987 (Archives). Photo : Radio-Canada

L’industrie opte donc pour le statu quo. La région touristique commencera et se terminera à Sainte-Flavie.

Décentralisation du pouvoir

Avec le redécoupage des régions et la mise en place des sommets socio-économiques, le gouvernement provincial souhaite décentraliser le pouvoir de Québec vers les régions.

Une partie de ce but est achevé en Gaspésie, où un certain nombre de directions régionales s’installent à différents endroits sur le territoire comme à Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler et New Carlisle.

Une multitude de petits projets découle également du sommet socio-économique de la Gaspésie qui se tient à Carleton-sur-Mer en 1988. Selon Marc-Yvan Côté, un montant d’environ 100 à 150 millions de dollars est alloué à chaque région du Québec dans le cadre de cet exercice.

Sommet socio-économique de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à Carleton-sur-Mer, en 1988.(Archives). Photo : Radio-Canada

Mais tout n’est pas gagné. Même après la division de la région, la décentralisation des pouvoirs sur les projets et les budgets demeure très difficile , se rappelle l’ancien député André Beaudin.

On avait des nominations, des créations de directions régionales, mais des directions régionales qui n'avaient pas nécessairement tous les pouvoirs qu’on croyait , déplore-t-il.

Il décrit la dynamique comme un combat entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif de l'État , où les hauts fonctionnaires résistent à léguer leur pouvoir de décision aux élus régionaux. Une dynamique qu’il observe encore aujourd’hui.

Bureaux du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à Gaspé Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Par ailleurs, si la région a pu obtenir plus facilement certaines choses en étant autonome, Michel Barriault estime qu’elle a perdu une partie du pouvoir d’influence de la grande région de l’Est du Québec.

« La région administrative de l’Est du Québec était l’une des régions les plus fortes au Québec » — Une citation de Michel Barriault, ancien directeur général de la MRC de Matane

Il considère que la plus grande superficie de la région lui donnait une force de frappe plus importante et une meilleure écoute à Québec.