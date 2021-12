Monaco de Trois-Rivières : le juge atteint de la COVID-19, le procès reporté en 2022

La COVID-19 s’invite à nouveau dans le procès contre le Monaco de Trois-Rivières et le Grand Prix de Trois-Rivières, un an après avoir été reporté en raison de la pandémie. Cette fois, le juge Philippe Cantin de la Cour supérieure, qui devait présider les procédures, a contracté le virus. Les parties ont donc convenu de remettre la cause au 19 avril 2022.

Lundi devait marquer le début de ce procès, qui tient son origine d’une poursuite déposée en 2018. Celle-ci a été intentée par un jeune pilote américain, Ayrton Climo, gravement blessé dans un accident au Monaco de Trois-Rivières en 2014, et ses parents.

Âgé de 18 ans à l’époque, Climo a été éjecté de son bolide après être entré en collision avec les balles de foin et la barrière de béton à la sortie du virage 5 de la piste aménagée sur le circuit parc de l’Exposition. Un autre kart lui aurait roulé dessus.

Le jeune homme a dû être hospitalisé pendant près de 50 jours à Trois-Rivières avant d’être transféré dans un centre hospitalier de la Virginie, aux États-Unis. Il a subi trois interventions chirurgicales au cerveau et au crâne lors de son passage à Trois-Rivières.

Ayrton Climo et ses parents poursuivent donc l’Autorité sportive nationale du Canada, la Eastern Canadian Karting Championship, le Monaco de Trois-Rivières et le Grand Prix de Trois-Rivières. Selon eux, l’organisation a été incapable de concevoir une piste de course sécuritaire et ils allèguent que les balles de foin, ainsi que le muret de béton n’étaient pas réglementaires.

Plus de détails à venir