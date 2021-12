Ottawa presse les organisations de se prémunir contre la menace des rançongiciels

Dans une lettre ouverte, les ministres de la Défense, de la Protection civile, de la Sécurité publique et du Commerce international encouragent les organisations à examiner leurs moyens de cyberdéfense en tenant compte de la menace que posent les rançongiciels.

Ils les invitent à élaborer un plan d'intervention et à s'assurer que le personnel informatique est bien préparé pour intervenir en cas d'incident.

Le Canada fait partie des pays les plus touchés par les attaques de rançongiciel, lorsque des pirates prennent en otages des informations cruciales jusqu'à ce que les victimes versent une rançon, souvent en monnaie numérique.

Dans leur lettre commune, les quatre ministres indiquent que, cette année, on a assisté à un nombre grandissant de menaces liées à des rançongiciels ciblant des petites et moyennes entreprises, des organismes de soins de santé, des fournisseurs de services publics et des municipalités au Canada .

Le Centre pour la cybersécurité a publié des lignes directrices sur les pratiques exemplaires, qui décrivent les étapes les plus efficaces contre les rançongiciels et ce qu'il faut faire en cas d'attaque.

La lettre indique que les organisations touchées par ces rançongiciels devraient mettre en œuvre leur plan de reprise, demander de l'assistance professionnelle en cybersécurité et signaler immédiatement l'incident sur le portail en ligne du Centre pour la cybersécurité et à la police locale.

Il est temps de prendre la cybersécurité au sérieux , écrivent les quatre ministres fédéraux.