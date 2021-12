Laurence-Anne sacrée artiste de l’année au GAMIQ

Animée par la chanteuse et violoniste Kayiri, avec le survolté groupe de punk Fuck Toute à l’ambiance musicale, la soirée a fait place aux artistes les plus en vus dans le milieu de la musique émergente au Québec.

Le jeune auteur-compositeur-interprète Vincent Dufour, alias Valence, a décroché de son côté le prix Lucien (en hommage à Lucien Francœur) de révélation de l’année, lui qui a lancé son premier album complet, Pêle-Mêle, au mois de septembre.

Celui qui a déjà remporté la finale des 24es Francouvertes en 2020 se trace tranquillement un chemin vers le cœur des mélomanes. Il a récemment assuré la première partie de Dumas pour une série de concerts célébrant le 20e anniversaire de l'album Le cours des jours de cet artiste.

La chanteuse bilingue Meggie Lennon, anciennement connue sous le nom d’Aberdeen, a de son côté été sacrée Espoir 2022 grâce à son album Sounds from Your Lips.

Parmi les autres prix remis, soulignons un doublé féminin dans la catégorie rap–hip-hop, Calamine ayant remporté le prix du meilleur album de l’année pour Boulette Proof et Marie-Gold, celui du meilleur microalbum de l’année pour Règle deux.

L’humoriste Maxime Gervais, du trio humoristique Les Pic-Bois, pourra toujours compter sur sa carrière de musicien si ses blagues venaient un jour à tomber à plat. Celui qui a déjà neuf albums à son actif a remporté le Lucien du meilleur album ou microalbum punk de l’année pour Une nouvelle forme de joie, lancé en 2020.

Mentionnons également les victoires de Gab Paquet dans la catégorie album pop de l’année pour La force d’Éros; de P’tit Belliveau dans la catégorie album ou microalbum hors Québec pour … chante Baptiste; et de Léa Jarry dans la catégorie de l’album ou microalbum country, pour L’heure d’été.

Parmi les 33 prix décernés, 8 étaient réservés à l’industrie musicale, comme celui du meilleur festival de l’année (remis au Festival BleuBleu) ou encore celui de l'initiative culturelle de l’année (remis à Aire Ouverte).

CISM 89,3 FM, la radio de l’Université de Montréal, a de son côté gagné le prix du média de l’année alors que la station célèbre en 2021 son 30e anniversaire de naissance. L'Esco, véritable repaire de la musique marginale depuis plusieurs années, a été couronné salle de spectacle de l'année.

Les lauréats et lauréates du GAMIQ 2021

Artiste de l'année

Laurence-Anne

Espoir 2022

Meggie Lennon

Révélation de l'année

Valence

Album rock de l'année

The Blaze Velluto Collection – We Are Sunshine

Microalbum rock de l'année

Dany Placard – Astronomie (suite)

Album ou microalbum – Country

Léa Jarry – L'heure d'été

Album ou microalbum – Trad

Cédric Dind-Lavoie – Archives

Album ou microalbum – Hors Québec

P'tit Belliveau – ... chante Baptiste

Album ou microalbum – Jazz

Misc – Partager l'ambulance

Album ou microalbum – Expérimental

Bell Orchestre – House Music

Album ou microalbum, Monde

Pierre Kwenders & Clément Bazin – Classe Tendresse

Album ou microalbum – Metal

Thisquietarmy x Away (Michel Langevin) – The Singularity, Phase I

Album ou microalbum – Punk

Maxime Gervais – Une nouvelle forme de joie

Album électro

Super Plage – Super Plage II

Microalbum – Électro

Navet Confit – Skydancer EP

Album – Folk

Québec Redneck Bluegrass Project – J'ai bu

Microalbum – Folk

Maude Audet – Sessions de mai

Album – Rap–hip-hop

Calamine – Boulette Proof

Microalbum – Rap–hip-hop

Marie-Gold – Règle deux

Album – Pop

Gab Paquet – La force d'Éros

Microalbum – Pop

Beat Sexü – Deuxième chance

Album – Indie-rock

Antoine Corriveau – Pissenlit

Microalbum – Indie-rock

Laurence-Anne – Accident

Vidéoclip – Choix du public

Les Hay Babies – En Californie

Vidéoclip – Choix de la critique

Jesuslesfilles – Troisième semaine

Initiative culturelle de l'année

Aire Ouverte

Festival de l'année

Festival BleuBleu

Producteur de l'année

Musique Nomade

Relations de presse de l'année

Larissa Relations Médias

Étiquette de disques de l'année

Pantoum Records

Équipe de gérance de l'année

Ambiances Ambiguës

Média de l'année

CISM

Salle de spectacle de l'année

L'Esco