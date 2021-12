Violences faites aux femmes : des commémorations pour éveiller les consciences

Trente-deux ans après la tuerie de l’École polytechnique de Montréal, différentes cérémonies, organisées lundi à Ottawa et à Gatineau, commémorent ce drame durant lequel 14 femmes ont été assassinées, le 6 décembre 1989. L’occasion de dénoncer les violences faites aux femmes et de sensibiliser le public.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

À Ottawa, la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes a notamment été marquée par une démarche conjointe de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes (COCVFF) et l’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF).

Devant l’hôtel de ville, les deux organismes ont accroché quelque 13 000 rubans symbolisant le manque de logements abordables pour les survivantes des violences basées sur le genre et pour leurs familles, tel qu'estimé par la COCVFFCoalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes . Sur Twitter, l'organisme indique qu'il faut attendre dix ans pour accéder à de telles infrastructures.

Pour insuffler un changement à cette situation difficile pour les femmes violentées et leurs familles, la COCVFFCoalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes invite les citoyens à agir en adressant à leurs conseillers municipaux une lettre, dont un modèle est disponible sur le site Internet de l'organisme.



Faute d’accès à du logement hyper abordable, les survivantes de violence — les femmes comme les membres de la diversité sexuelle et de genre — courent un risque plus grand de vivre de l’itinérance cachée, de la pauvreté, de l’exploitation et de la violence, notamment des agressions sexuelles , fait notamment valoir cette lettre.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

De son côté, l’ IVTFInitiative: une ville pour toutes les femmes invite également le public à soutenir la cause à 18 h, lundi, devant le monument des femmes du parc Minto, dans le centre-ville de la capitale nationale.

Les drapeaux de la ville ont par ailleurs été mis en berne.

Lignes d’écoute et d’assistance gratuites, confidentielles et disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour les personnes qui subissent de la violence conjugale : Au Québec, SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010

En Ontario, Fem’aide pour un service en français au 1 877 336-2433

En Ontario, Talk4Healing, service pour les femmes autochtones et leurs familles, service en anglais, ojibway, oji-cree et cree au 1 855 554-4325

Beendigen, service pour les femmes autochtones anishinabe, au 1 888 200-9997

D’autres structures ont tenu également à s’associer à cette journée du souvenir, à l’instar du Centre national des Arts (CNA) qui diffuse sur la lanterne Kipnes pour les noms des victimes de la tuerie de 1989.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Plusieurs commémorations en Outaouais

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, devant le monument Jeannine Boissonneault du parc Mémoire d’Elles de Gatineau, une vigie commémorative s’est tenu à midi à la mémoire des victimes de Montréal, mais aussi des femmes assassinées par leurs conjoints et les femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

L’événement était co-organisé par différents organismes, dont Maison Unies-Vers-Femmes (MUVF), L'Autre Chez-soi ou encore la Maison d'hébergement pour Elles des Deux Vallées.

À Maniwaki, une commémoration à la mémoire de 19 femmes et enfants victimes, cette année, au Québec a été initiée par le comité femme, maison Halte femme et Callas, en partenariat avec d'autres organismes de Maniwaki.

La journée du 6 décembre est le point d’orgue de 16 jours d’activisme visant à dénoncer la violence faite aux femmes, observés du 25 novembre, qui correspond à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, qui marque la journée des droits de l'homme.

En 2020, 160 femmes et filles ont été tuées au Canada, selon le dernier rapport de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation (OCFJR). Le même document établissait que plus d’une victime de féminicide sur cinq était autochtone.

Au cours de la dernière année, 58 féminicides ont été commis en Ontario, soit 20 femmes décédées de plus que l’année précédente. Le Québec compte pour sa part au moins 18 féminicides depuis le début de l'année 2021.