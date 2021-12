Inondations : les évacués de Merritt entament le long travail de reconstruction

C’est le chaos! Je ne m’attendais pas à trouver ce genre de dégâts à mon retour, raconte Jaime Etchard, qui a été évacuée de cette ville de quelque 7000 habitants.

Le 15 novembre, à 4 h du matin, les Etchard ont dû quitter leur maison en moins de 5 minutes, lorsque la ville entière a été évacuée à la suite d'une crue subite.

Quinze jours plus tard, Jaime Etchard, son mari, ses enfants et ses parents ont pu venir constater les dégâts pour la première fois.

J'étais incapable d'y marcher parce qu’un épais tapis de boue recouvrait entièrement la maison , lance la mère de famille.

« La boue arrivait plus haut que mes genoux. Je m'y suis empêtrée et je suis tombée. »