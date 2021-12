Les expressions de ce robot sont si réalistes qu’elles donnent froid dans le dos

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans la vidéo, on peut voir le robot Ameca se réveiller, regarder ses bras et ses mains, puis tendre la main. Sur son visage, on lit des expressions de frustration, de confusion, et même de stupéfaction, lorsque l’engin ouvre la bouche, sourcils levés.

Le robot réussit à imiter presque à la perfection les émotions humaines. Contrairement aux robots de Boston Dynamics, sa technologie ne lui permet pas pour le moment de se déplacer.

Engineered Arts n’en est pas à son premier humanoïde. Mesmer, un autre robot de l’entreprise, est encore plus réaliste. Celui-ci offre des expressions faciales similaires à Ameca, mais l’engin est en plus recouvert d’une texture de peau et d’une ossature semblables à celles d’un être humain, dessinées à partir de données en trois dimensions de réelles personnes, selon son fabricant.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le concepteur de robot britannique fabrique ces machines dans un but de divertissement. Il n’écarte toutefois pas d’offrir à Ameca et Mesmer la capacité de parler ou marcher dans le futur. Engineered Arts compte présenter ses robots lors du Consumer Electronic Show (CES) qui se tiendra à Las Vegas en janvier prochain, en formule hybride.