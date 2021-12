61 nouveaux cas de COVID-19 en 3 jours en Outaouais, 55 cas quotidiens à Ottawa

Il y a 151 cas actifs dans la région.

Toutefois, aucun nouveau décès en lien avec la COVID-19 n’a été recensé depuis plus d’un mois. La COVID-19 a, jusqu'ici, fait 223 victimes en Outaouais.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a confirmé qu’un seul patient est hospitalisé en raison de la COVID-19 dans la région et qu’il est soigné à l’unité des soins intensifs.

Par ailleurs, la vaccination des 5 à 11 ans va bon train en Outaouais, avec 30,7 % des enfants vaccinés. À l’échelle de la province, 27,2 % des 5 à 11 ans sont vaccinés contre la COVID-19, en date de lundi.

Éclosion de COVID-19 à Kitigan Zibi

Une éclosion de COVID-19 a également été rapportée dans la réserve de Kitigan Zibi, en Outaouais. Il y a actuellement huit cas actifs.

L'équipe de santé du Conseil de bande est mobilisée et à pied d’œuvre depuis vendredi pour faire face à cette situation. L'école et la garderie sont fermées et les gens qui ont été déclarés positifs sont en isolement.

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, deux groupes en milieu scolaire sont touchés par l’éclosion ainsi qu’un groupe en garderie.

Par mesure de précaution, la communauté a annoncé la fermeture de l’école de Kitigan Zibi, de l’école Pakinawatik [pour les 4-5 ans], de la garderie [pour les 6 mois à 5 ans], de même que du programme Odekan pour les 0 à 6 ans , a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais dans une réponse écrite.

La direction de la santé publique en Outaouais dit travailler en étroite collaboration avec les responsables de la communauté, incluant le milieu scolaire, pour le traçage, le dépistage et la mise en place de consignes d'isolement.

Le taux de vaccination dans la réserve est plus faible que dans le reste de la province, soit autour de 70 %.

Le chef de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck, encourage sa communauté à faire confiance à la science et à se faire vacciner. On a organisé un concours pour stimuler la vaccination et on a, depuis, constaté un engouement. On veut que les gens soient en sécurité , a-t-il indiqué à Radio-Canada.

À l'échelle de la province, Québec rapporte 1189 nouveaux cas de COVID-19 lundi, ainsi que deux décès supplémentaires.

55 nouveaux cas à Ottawa

Du côté d'Ottawa, on note une légère baisse des nouveaux cas quotidiens, avec 55 nouvelles infections.

Depuis le début de la pandémie, 32 333 cas ont été recensés.

Aucun nouveau décès n'a toutefois été rapporté.

Des 431 cas actifs, on recense sept hospitalisations, dont deux patients se trouvent aux soins intensifs.

24 cas depuis vendredi dans l'est ontarien

Du côté de l’est ontarien, le bureau de santé régional indique que 24 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés sur le territoire au cours de la fin de semaine.

Depuis le début de la crise, 6132 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 dans la région et 131 d’entre elles ont succombé au coronavirus.

Selon les plus récentes données du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), quatre patients sont hospitalisés pour des symptômes liés à la COVID-19, dont trois qui luttent aux soins intensifs.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario évalue à 92, le nombre de cas actifs du virus dans sa juridiction. Toutefois, il n'y a plus d'éclosion en cours dans l'est ontarien.

À l'échelle provinciale, Santé publique Ontario confirme 887 nouveaux cas et 3 décès de plus, lundi.