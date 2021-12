L’Estrie a recensé en moyenne 167 cas quotidiens de COVID-19 en 3 jours

C’est à Sherbrooke que sont répertoriés près de 40 % de ces nouveaux cas, avec 197 nouvelles infections.

Le réseau local de services (RLS) de Memphrémagog compte quant à lui 84 nouvelles infections, la Haute-Yamaska 48, des Sources 51, le Haut-Saint-François 31, le Granit 29, Coaticook 21 et la Pommeraie 15. Le RLSréseau local de services des Sources est toujours le secteur ayant le taux de cas actifs par 100 000 habitants au Québec.

Au total, l'Estrie recense 1399 cas actifs de COVID-19 et 59 milieux sont en éclosion.

Ce sont les 5 à 11 ans qui sont les plus touchés par la maladie, avec 377 cas recensés entre le 30 novembre et le 3 décembre dernier. Les 30 à 39 ans et les 40 à 49 ans, où se retrouvent une grande majorité de parents, sont ensuite les deux autres groupes d'âge recensant le plus de cas. Quant aux 70 ans et plus, ils sont les moins touchés par la COVID-19.

Dix-sept personnes sont hospitalisées en raison de complications liées à la COVID-19. De ce nombre, huit se trouvent aux soins intensifs. Cependant, aucun décès en lien avec la COVID-19 n'est survenu au cours des trois derniers jours en Estrie.

La couverture vaccinale des personnes pouvant être vaccinées en Estrie, qui comprend désormais les 5 à 11 ans, est à 78,9 %. Un peu plus du quart des enfants de 5 à 11 ans, soit 25,8 % ont reçu leur première dose de vaccin.