Les frigos communautaires de Regina à plein régime pendant le temps des fêtes

Les bénéficiaires du service peuvent se présenter au frigo et retourner à leur domicile pour se nourrir tandis que les sans-abris peuvent manger sur place et s'y reposer.

Les denrées périssables comme la viande et le poisson cru ne sont pas acceptés, ni les produits déjà ouverts.

Tout le monde peut se proposer comme bénévole, en plus d’avoir recours aux services du frigo communautaire. Ceux qui donnent de leur temps sont appelés à nettoyer des frigos, certains s’occupent des commandes et d’autres font la livraison.

Selon les bénévoles du quartier Heritage, il s'agit d'un service populaire.

« On donnait des barres de céréales ou de l’eau aux gens qui semblaient en avoir besoin. On s’est organisé avec une infirmière stagiaire. Cela a pris trois à quatre mois de travail et depuis mars le service est très utilisé. »