Montée des cas de COVID-19 au Québec : le bilan de la Côte-Nord reste stable

Dimanche, deux nouveaux cas de COVID-19 ont été dépistés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord et deux dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Manicouagan.

Lundi, un nouveau cas a été déclaré dans la MRC MRC de la Manicouagan et un dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Sept-Rivières.

Dans les deux dernières semaines, les nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord ont varié entre trois nouveaux cas par jour et zéro cas.

La couverture vaccinale et le respect des consignes permettent de retarder et limiter la transmission du virus , indique le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de la Côte-Nord par courriel.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une seule éclosion de 12 cas est toujours en cours dans un milieu de travail de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Manicouagan.

C'est donc 835 cas qui ont été enregistrés sur le territoire depuis le début de la pandémie. Il y a 15 cas actifs dans la région.

À l'échelle de la province, 2 décès de plus liés à la maladie ont été enregistrés lundi.