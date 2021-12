Un docteur suspendu pour avoir posé un noeud coulant dans l’hôpital de Grande Prairie

Deux semaines de suspension ont déjà été purgées, car Services de Santé Alberta avait placé le médecin en congé sans salaire.

Le Docteur Wessels devra aussi payer 75 % des coûts associés à l’enquête et aux audiences disciplinaires. Ce coût n’est pas encore connu.

En 2016, le Dr Wessels a accroché un nœud coulant à la porte d’un bloc opératoire de l’Hôpital Queen Elizabeth II. Certains de ses collègues ont interprété ce geste comme ciblant le Dr Oduche Onwuanyi, un aide-chirurgien noir qui travaillait dans cette salle ce jour-là et avec qui il avait eu des démêlés par le passé.

Le Dr Onwuanyi s’était senti menacé par ce geste qu’il a perçu comme une insulte raciale .

Le Dr Wessels a cependant affirmé que c’était simplement une plaisanterie de mauvais goût qui ne visait personne en particulier et qu’il ignorait les connotations racistes du noeud coulant.

Le tribunal du CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta l’a reconnu coupable d’inconduite professionnelle en janvier dernier, mais en jugeant que les preuves manquaient pour dire que son geste se voulait raciste.

Le chirurgien Wynand Wessels a affirmé qu'il ignorait les connotations racistes de son geste. Photo : Photo envoyée par une personne qui préfère rester anonyme

Le directeur des plaintes du CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta demandait une suspension d’un an. La défense demandait une suspension d’un mois­, dont seraient soustraites les deux semaines déjà purgées.

Le registraire du CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta , le Dr Scott McLeod, a reconnu par communiqué que la peine était moins sévère que l’espérait le directeur des plaintes. Mais nous devons respecter l’indépendance du tribunal de l'audience , a-t-il enchaîné.

Il ne faut pas perdre de vue que le Dr Wessels a été reconnu coupable d’inconduite professionnelle et une suspension montre que ce comportement n’est ni approprié ni acceptable .

Scott McLeod a également admis que les actions du Dr Wessels ont eu un impact négatif sur de nombreux Albertains et sur la profession et avaient été perçues comme racistes par certains, quelle que soit son intention.

Le CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta veut que les Albertains et les médecins sachent que nous prenons des allégations comme celles-ci très au sérieux et que nous sommes déterminés à utiliser cette occasion pour apprendre et continuer d’améliorer notre travail , a-t-il conclu.