L’Europe, terre d’asile ou tombeau?

Pourquoi les Européens ne réussissent-ils pas à s'entendre sur une politique commune pour régir ces mouvements migratoires? Nous en avons discuté avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à Paris, et spécialiste de la question migratoire.

Malgré les morts, malgré les refoulements, le nombre de personnes qui tentent de se rendre en Europe ne diminue pas. Pourquoi?

L’Europe attire parce qu'elle est proche de pays beaucoup plus pauvres de l'autre côté de la Méditerranée. On la voit à la télévision, sur les portables et autres moyens de communication. C'est une destination recherchée, mais difficile d'accès à cause du système de visas et des politiques de dissuasion et de répression.

Or, plus on ferme les frontières, plus on a de passeurs. Donc, aujourd'hui, en Italie et en Grèce, on a des passages, puis on a Calais, géré par les accords du Touquet conclus en 2003, en vertu desquels la France fait le contrôle de la frontière pour le compte du Royaume-Uni, moyennant un financement anglais. Et ça, ça n'a pas changé, malgré le Brexit.

« C'est une situation qui est hors de tout droit, mortifère, et qui fait prospérer les passeurs. Parce que plus les frontières sont difficiles à franchir, plus l'économie du voyage prospère, et plus il y a de morts. » — Une citation de Catherine Wihtol de Wenden, spécialiste de la question migratoire.

La dissuasion ne fonctionne pas?

Cela ne fonctionne pas parce que les gens sont très déterminés. Ils sont presque arrivés. Quand on est venu à pied d'Afghanistan, comme j'en ai déjà vu, on ne va pas abandonner pour 30 km. Ils veulent aller jusqu'au bout.

Des migrants autour d'un feu dans un camp à Dunkerque, en France, le 25 novembre 2021. Photo : Getty Images / Kiran Ridley

Aujourd'hui, le projet de la préfecture et de la mairie, c'est de leur rendre la vie impossible. Les tentes sont lacérées, alors qu’il fait froid à Calais, il y a de l'humidité et beaucoup de pluie. Les gens sont chassés, parce qu'il ne faut surtout pas d'incitation à la réinstallation.

Leur philosophie, c'est plus on les accueille mal, moins ils viendront. Ce qui est faux, puisque Calais est en face de Douvres, et ces gens veulent aller en Angleterre parce que souvent ils parlent anglais, qu’il n'y a pas de contrôles d'identité en Angleterre et que les demandeurs d'asile peuvent y travailler.

Ils veulent aller en Angleterre et ils y sont tellement déterminés que même si les conditions sont très mauvaises du côté de la France, ils vont continuer à vouloir y aller. C'est très, très clair : la dissuasion ne fonctionne pas.

« Il faudrait sortir de cette approche sécuritaire qui a 30 ans et qui n'a rien donné comme résultat. Ce n'est pas dissuasif. » — Une citation de Catherine Wihtol de Wenden, spécialiste de la question migratoire.

L’adoption d’une politique commune d’immigration ne simplifierait-elle pas les choses?

La Commission européenne a proposé en septembre 2020 le Pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui n'a pas encore été adopté. Il comporte des politiques de reconduction à la frontière, des politiques de retour. Donc, on est dans le sécuritaire, le renforcement des moyens de Frontex [l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes], etc.

La police française patrouille sur la plage de Wimereux à Calais. Photo : Getty Images / Kiran Ridley

Par ailleurs, le contexte, aujourd'hui, est celui de la diffusion d’idées populistes dans beaucoup de pays européens. Les décideurs sont tétanisés par l'idée qu'il faut se concentrer sur la question sécuritaire pour ne pas trop faire monter l'extrême droite, surtout en période d'élection présidentielle, comme en France.

Est-ce que les Européens adhèrent à ce discours populiste?

Complètement. C'est terrifiant. On est dans la haine de l'autre, qui est peut-être liée à un besoin de créer une cohésion contre un ennemi commun.

N'y a-t-il pas une partie de l'opinion publique qui se révolte contre les drames?

Heureusement, oui, mais elle n'est pas du tout sollicitée [par les politiciens]. Il y a des gens qui viennent secourir les migrants. Mais certains ont été condamnés pour aide au séjour irrégulier.

On a eu également des condamnations à Calais, surtout des enseignants qui ont été accusés de délit de solidarité pour avoir aidé, servi des soupes, ou fourni des couvertures qui sont, dès le lendemain, détruites par la police.

Y a-t-il une volonté en Europe de mettre en place des politiques pour éviter des morts comme récemment à Calais?

On pourrait avoir des voies légales d'entrée au Royaume-Uni pour les demandeurs d'asile et pour donner une protection temporaire à des gens qui ne sont pas nécessairement persécutés, mais qui sont quand même dans une situation difficile, et pour faire entrer ceux qui correspondent aux besoins du marché du travail britannique.

Mais ils ne veulent pas, parce que le climat anglais aujourd'hui est très anti-migrants. Il ne faut pas oublier qu’ils sont sortis de l'Europe à cause des Polonais et d'autres qui, à leurs yeux, faisaient concurrence sur le marché du travail. En ce moment, même s'il y a des besoins de main-d'œuvre, on est très anti-migrants.

L'esprit n'y est pas, parce qu'on est dans la montée des populismes, avec l'ennemi commun qui est l'autre, l'étranger, le sans-papiers, le réfugié, le musulman. Il y a tout un amalgame avec des idées reçues sur le « grand remplacement » et toute une série de thématiques désastreuses. Les décideurs croient qu'il faut mettre en scène cette idée de peur de l'étranger pour satisfaire l'opinion publique.

Les propos ont été édités par souci de clarté et de concision.