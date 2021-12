Une beignerie de Regina visée par un graffiti à caractère raciste

Les actes de vandalisme ont commencé il y a quatre ou cinq mois, lorsque des pierres ont été lancées dans la vitre du magasin, explique-t-il.

Un mois plus tard, un fusil à air comprimé a été utilisé pour tirer des projectiles en direction du commerce. On aperçoit toujours l'un des projectiles, resté coincé dans la vitre. De plus grosses pierres ont été projetées sur la vitre le mois dernier. La semaine dernière, un graffiti raciste a été tracé à la peinture rouge, également sur la vitre du commerce.

Vuong Pham ignore qui a commis ces actes. Il dit avoir contacté la police après chacun des incidents. Ce n'est qu'à la suite de l'incident du graffiti qu’il a affirmé aux autorités être victime de crime haineux. Des policiers se sont rendus sur les lieux.

La fille de Vuong Pham a révélé à CBC que la police enquêtait sur les incidents.

Vuong Pham ne laisse pourtant pas cet incident l’atteindre.

La plupart des Canadiens sont exceptionnels et ce pays est magnifique, dit-il, mais il y a des pommes pourries.

Plusieurs commerces des environs se sont rendus sur les médias sociaux afin de témoigner leur solidarité à Vuong Pham, encourageant d'ailleurs les résidents à s'arrêter au Country Corner Donuts pour y acheter quelque chose.

Vuong Pham, propriétaire du Country Corner Donuts. Photo : Radio-Canada / Ethan Williams

Dans une publication sur Facebook, le commerce Auto Electric Service affirme ainsi que personne ne mérite ce traitement, et surtout pas un pilier de notre communauté, qui travaille sans relâche .

Samedi, tous les beignets ont été vendus.

Quelqu’un a acheté un café et l'a payé 50 $ , a dit Vuong Pham.

Plusieurs personnes s'étaient aussi déplacées pour aider à nettoyer l'intérieur du commerce quand les grosses pierres ont été lancées à travers les vitres, note-t-il.

Avec les informations de Ethan Williams