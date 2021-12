Une journée de neige et de pluie

La neige, qui a débuté sur le Bas-Saint-Laurent dans la nuit, devrait tomber un peu plus à l'est au cours de la matinée.

Dans le parc de la Gaspésie et la Baie-des-Chaleurs devraient recevoir une quinzaine de centimètres de neige. Ailleurs, Environnement Canada prévoit environ 10 cm de neige. Puis les températures se réchaufferont, portées par un vent du sud. Entre 10 et 15 mm de pluie tomberont ensuite sur la péninsule.

Un beau petit cocktail météo , commente Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

Viendront ensuite des vents d’ouest avec des pointes de plus de 90 km/h. Ces rafales souffleront cette nuit sur la Matanie et la Haute-Gaspésie. Ça va amener des températures beaucoup plus froides , indique le météorologue.

Si les vents du sud éloignent la marée des côtes, les vents d’ouest prévus, mardi, pourraient entraîner des déferlements de vagues. Les importantes marées du week-end seront en décroissance, mais la situation est sous surveillance à Environnement Canada, selon Jean-Philippe Bégin.

Attention aux routes glacées

La prudence reste recommandée sur les routes. Comme les températures chuteront rapidement, les automobilistes devront prendre garde à la glace.

La prudence restera de mise en raison des plaques de glace qu'il pourrait y avoir sur les routes. (archives) Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM) a suspendu le service à Carleton-sur-Mer, dont les trajets qui mènent au campus du cégep, à cause des conditions climatiques annoncées. Le service de transport adapté est aussi fermé dans les MRC Avignon et de Bonaventure.

Cours suspendus

Tous les cours ont été suspendus pour la matinée dans les écoles du Centre de services scolaire René-Lévesque. Les cours sont pour l’instant maintenus en après-midi dans la plupart des écoles primaires, sauf à l’école Deux-Rivières de Matapédia. Les services de garde demeurent ouverts.

Les cours sont par contre suspendus pour la journée aux polyvalentes de Bonaventure et de Paspébiac ainsi que dans tous les centres de formation professionnelle.

Toutes les écoles demeurent ouvertes au Centre de services scolaire des Chic-Chocs.

Avec la collaboration de Perrine Bullant