Mélissa Blais : deux affiches de grand format dans l’espoir d’obtenir de nouvelles informations

L'organisme Meurtres et disparitions irrésolus du Québec a procédé dimanche à l'installation de deux affiches géantes avec la photo de Mélissa Blais dans le but d’encourager le public à soumettre des informations pouvant faire progresser les recherches sur la disparition de la jeune mère de Yamachiche.

Une affiche de grand format est installée près de l’établissement La Porte de la Mauricie à Louiseville. Une autre est positionnée sur la route 138 à l’entrée de Louiseville en provenance de Yamachiche.

La jeune mère de famille est portée disparue depuis quatre ans. Sa famille n'a depuis cessé ses recherches pour la retrouver.

Le positionnement des affiches n'a pas été choisi au hasard.

On prétend que la réponse se trouve entre Louiseville et Yamachiche. L’installation d’affiches doit donc être faite dans ce coin-ci. On mise sur le fait que [les gens], à force de voir ces affiches-là, vont finalement délier leurs langues, et dire ce qu’ils ont à dire pour faire avancer l’enquête , explique Stéphane Luce, président de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec.