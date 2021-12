De la neige sur le sud-ouest et la Colombie-Britannique

Du personnel d’entretien a travaillé d’arrache-pied dans la nuit de dimanche à lundi pour épandre du sel sur les routes du sud de la province en prévision d’une chute de neige qui pourrait atteindre de 5 à 15 centimètres près de l'eau et jusqu’à 25 centimètres dans les secteurs intérieurs.

Un avertissement de neige est en vigueur, lundi, pour l’île de Vancouver et la côte Sunshine. Environnement Canada a également émis un bulletin météorologique spécial pour la région de Vancouver.

Pendant la nuit, un mélange de pluie et de neige est tombé sur la région de Vancouver, mais sur les terres plus élevées, comme à Coquitlam et la rive Nord, jusqu’à 10 centimètres de neige sont déjà tombés.

Selon les endroits, la neige faiblira peu à peu pour se changer en pluie ou en neige fondante mêlée de pluie en matinée ou en début d'après-midi.

Le gérant de l’entreprise responsable de nettoyer et d’entretenir les routes provinciales du Metro Vancouver, MainRoad Lower Mainland, demande aux automobilistes d’être patients lorsqu’ils voient une déneigeuse. Lorsque vous voyez une déneigeuse sur la route, demeurez au moins à une distance de six voitures en arrière et n’essayez pas de dépasser par la droite , dit Darren Ell.

Des équipes seront sur les routes toute la journée.

Darren Ell conseille aux automobilistes d’être prudents parce que même où il ne semble pas y avoir de neige, la glace noire peut être un problème sur les routes

Un homme marche sous un parapluie alors qu'il neige à Surrey, dans le Grand Vancouver. (archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les précipitations de neige sur le sud de la province lundi devraient se transformer en pluie pour les deux prochains jours.

Le soleil devrait faire son apparition mercredi, mais de la neige pourrait à nouveau tomber sur le sud de la province d’ici la fin de la semaine.

Avec des informations de CBC