Entente de principe entre l’Université du Manitoba et les professeurs en grève

Dans un communiqué, l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba affirme que cette entente pourrait mettre fin à la grève qui dure depuis maintenant 35 jours. Si les membres de l ’UMFA’UMFA votent pour la ratification de cette entente, les cours reprendront mardi matin , indique le syndicat dans un communiqué.

Les membres du syndicat voteront à bulletin secret lors d’une assemblée générale extraordinaire, lundi. Le conseil exécutif de l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba recommande à l’unanimité la ratification de l’entente.

Celle-ci priorise le recrutement et la rétention des professeurs, des chargés de cours et des bibliothécaires à l’Université du Manitoba, et améliorera les conditions de travail des membres de l’ UMFAAssociation des professeurs de l’Université du Manitoba , ainsi que les conditions d’apprentissage des étudiants , indique le communiqué.

La présidente du syndicat, Orvie Dingwall, affirme que les grévistes ont protégé l’indépendance et l’avenir de notre université .

Nous avons refusé de laisser l’ingérence du gouvernement provincial réduire la compétitivité de la seule université de recherche intensive du Manitoba , poursuit-elle, en soulignant la solidarité des étudiants et d’autres défenseurs de l’éducation publique .

Les détails de l’entente seront dévoilés au public après le vote de ratification, qui se termine à 23 h 30.

Le syndicat représente 1200 professeurs, instructeurs et bibliothécaires de l’Université du Manitoba.