Un élu à Toronto réclame une taxe contre la spéculation immobilière

Il presse le gouvernement provincial de faire payer une taxe aux acheteurs d'une propriété qui n'est pas leur résidence principale.

Le conseiller de l'arrondissement d'Eglinton–Lawrence y voit une façon de freiner la croissance fulgurante des prix. Il doit présenter une motion à ce sujet lors de la réunion du conseil municipal la semaine prochaine.

Je demande à la province d'évaluer cette idée afin de ralentir le marché et de permettre à des gens raisonnables qui ont un revenu raisonnable d'avoir la chance de s'acheter une maison , dit-il.

« Certains gagnent leur vie à acheter des maisons et des condos et à les revendre avec profit. Ces personnes font exploser le marché à Toronto. » — Une citation de Mike Colle, conseiller municipal

Le prix moyen d'une propriété dans le Grand Toronto a crû de 21,7 % en novembre comparativement à la même période l'an dernier, s'établissant à 1 163 323 $, indique la chambre immobilière TRREBToronto Regional Real Estate Board .

Selon une analyse de CBC News, 25 % des propriétés en Ontario sont achetées par des investisseurs, qui cherchent à les revendre avec profit.

L'Ontario a déjà une taxe de 15 % sur les investisseurs étrangers dans le Grand Toronto.

Qu'en pensent les observateurs?

Le gouvernement de Bill Davis avait imposé une taxe contre la spéculation immobilière en Ontario dans les années 1970.

Les experts sont partagés toutefois sur l'utilité de ce genre de taxe près de cinquante ans plus tard.

L'économiste Robert Kavcic de BMO Marchés des capitaux pense qu'une meilleure solution serait que la Banque du Canada augmente son taux directeur, mais il ne s'oppose pas à l'idée d'une taxe contre la spéculation immobilière. Nous formulons une mise à garde quant au taux de cette taxe, qui est très important, dit-il, tout comme la durée de la période d'entrée en vigueur et si les gains en capitaux seraient déductibles, notamment.

L'avocat immobilier Bob Aaron souligne que la taxe de 50 % imposée en 1974 (ensuite réduite à 20 % puis éliminée complètement) avait mené à une crise dans le marché. Je pense que ce que Mike Colle veut, c'est d'annuler la loi de l'offre et de la demande. Je ne connais aucun gouvernement au pays qui soit capable de faire ça , lance-t-il.

Le professeur de gestion Murtaza Haider de l'Université Ryerson à Toronto craint qu'une taxe ait des répercussions négatives à long terme, telles que la réduction du nombre de condominiums loués par des investisseurs.

On résout le problème pendant une courte période de 12 à 18 mois pour des acheteurs, mais on crée un autre problème encore plus gros pour les locataires , dit-il. Selon lui, la véritable solution est d'accroître l'offre de propriétés sur le marché.

Un enjeu électoral

Le gouvernement Ford a annoncé la tenue d'un sommet provincial-municipal sur le logement le 16 décembre avec autour de la table les maires des grandes villes.

Le ministère des Finances n'a pas voulu commenter l'idée d'une taxe contre la spéculation immobilière.

La question de la flambée des prix des logements se dessine comme un enjeu électoral pour le scrutin provincial de juin prochain.

Avec des renseignements fournis par Farrah Merali de CBC News