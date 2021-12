Des sapins de Noël abattus, mais par souci de conservation

Depuis 2011, CNCConservation de la nature Canada est propriétaire d’un terrain à Pine Lake, à environ 22 kilomètres au sud-est de Red Deer. Ce terrain de 65 hectares était avant une ferme forestière.

Depuis plusieurs années, afin de remettre le site dans son état naturel, CNCConservation de la nature Canada abat les arbres qui ont été plantés là, mais qui sont non indigènes.

Keltie Manolakas, responsable de l’engagement pour CNCConservation de la nature Canada Alberta, reconnaît que cela peut paraître contre-intuitif. Mais elle explique que cela va permettre de renaturaliser le site avec des arbres originaires de la région et de créer un meilleur habitat pour de nombreuses espèces.

En ce moment, tous les arbres ont le même âge, font la même taille, sont de la même espèce, donc on éclaircit cela pour faire de la place afin que des herbes indigènes puissent pousser , détaille-t-elle.

« Certains des arbres n’ont rien à faire là où ils ont été plantés, malheureusement. » — Une citation de Keltie Manolakas, Conservation de la nature Canada

La distribution arrive au moment où on parle d’une possible pénurie de sapins en raison notamment des problèmes de la chaîne d'approvisionnement et des inondations en Colombie-Britannique.

Selon Keltie Manolakas, cette initiative est donc une bonne opportunité pour les personnes qui veulent un vrai arbre tout en étant des consommateurs responsables.

Une trentaine de bénévoles ont aidé CNCConservation de la nature Canada à abattre les arbres samedi. Ils ont ensuite été distribués, en échange d’un don dont le montant était à la discrétion des gens, au Kerry Wood Nature Centre à Red Deer.

Richard Moje et son fils Alon sont venus choisir un sapin. Ils ont expliqué vouloir se mettre dans l’esprit de Noël, tout en faisant un geste pour la planète.

On a aidé l'environnement et ça va sentir bon dans la maison , a souligné Richard Moje.

C’est la troisième fois que Conservation de la nature Canada organise une telle distribution au moment des fêtes. L’an dernier, l’événement a été annulé en raison de la pandémie.

L’organisme pense qu’il reste suffisamment d'arbres pour le proposer encore deux années de plus.

D'après les informations d'Helen Pike