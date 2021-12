Un premier plan d’action pour et avec les peuples autochtones à l’UdeS

C'est le premier plan que nous dévoilons, même si nous avons mis en place certaines démarches. Nous étions peu concertés entre nous. Nous avions le besoin de nous organiser et de nous structurer afin de rendre les initiatives plus nombreuses et plus visibles , explique la vice-rectrice aux études de l'Université de Sherbrooke, Christine Hudon.

Elle signale que l'idée derrière cette initiative est de jeter un éclairage sur les cultures autochtones.

« Ça ne s'adresse pas juste au peuple autochtone. Nous visons tant les étudiantes que les membres du personnel afin qu’ils puissent mieux connaître les réalités autochtones. La communauté sherbrookoise pourrait aussi en bénéficier. » — Une citation de Christine Hudon, vice-rectrice aux études de l'Université de Sherbrooke

L’Université de Sherbrooke explique qu'elle souhaite répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada de 2015 et de la Commission Viens de 2019.

« Nous avons reçu un appui et un soutien de cette démarche. Nous avons aussi collaboré avec la directrice du Bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, Suzie O’Bomsawin et différents groupes autochtones. Il y avait des collaborations avec différentes communautés dans les différentes facultés », indique Christine Hudon.

Elle croit qu'une institution comme l’Université de Sherbrooke doivent jouer un rôle dans la réconciliation par l’accès à l’éducation et augmenter la présence de personnel membre des peuples autochtones sur le campus.