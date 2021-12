Les jeunes manitobains doivent désormais être vaccinés pour pratiquer des sports

Les jeunes devront fournir une preuve qu’ils ont reçu au moins une dose de vaccin ou un test de dépistage rapide avec un résultat négatif dans les 72 dernières heures.

Le but global est d’assurer que nous avons autant de personnes vaccinées dans cette tranche d’âge que possible [ou de jeunes qui ont subi un test] , a indiqué le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, lors d’une conférence de presse au début du mois.

Les données de la santé publique montrent que la plus importante augmentation du nombre de cas de COVID-19 se trouve parmi les personnes de moins de 20 ans.

Ces ordonnances sanitaires touchent tous les Manitobains de 12 à 17 ans qui entrent dans des installations dédiées au sport, que ce soit pour y participer ou simplement comme membre du public.

Les règles touchent entre autres les gymnases d’écoles, les salles de classe et des établissements communautaires comme des arénas. Les séances d’entraînement et les compétitions sont sujettes aux règlements.

Les tests de dépistage rapide doivent être effectués dans une pharmacie privée qui en offre, et non par les centres de dépistage de la province, selon Brent Roussin.

Lorriann Ludwig, une mère à Winnipeg, dit qu’elle est favorable aux ordonnances sanitaires, si cela signifie que des membres de la famille et des amis vaccinés peuvent assister aux événements sportifs.

Son fils de 17 ans, Sammy, commence des entraînements de basketball à son école lundi, et son équipe de volleyball, les Westgate Wings, ont remporté le championnat de la ligue AAAA de la Manitoba High School Athletic Association samedi.

Bien que les ordonnances sanitaires autorisent les Manitobains vaccinés à assister aux événements sportifs intérieurs, l’hôte peut décider d’interdire les spectateurs. C’était le cas pour le championnat de volleyball de Sammy.

Mme Ludwig a seulement pu assister au championnat parce qu’elle est l’entraîneuse adjointe de l’équipe. Normalement, ils joueraient devant des tonnes d’amateurs et toute l’école , déplore-t-elle.

J’espère vraiment que ces nouvelles ordonnances sanitaires ouvriront les choses, qu’ils autoriseront des spectateurs, et qu’il y aura plus d’occasions dans les sports de gymnase du secondaire pour que les jeunes puissent se regarder jouer, et pour l’atmosphère , poursuit-elle.

À Thompson, dans le nord du Manitoba, le fils de 13 ans de Melissa Meston joue au hockey. Bien qu’il soit pleinement vacciné, Mme Meston s’inquiète pour d’autres familles qui se sentiront forcées à vacciner leurs enfants ou qui les sortiront carrément du sport.

Elle croit que cela pourrait avoir des conséquences négatives pour les jeunes. C’est un décompresseur, c’est bon pour leur santé mentale et c’est bon de sortir, en dehors de l’école, en dehors de la maison, pour fréquenter et interagir avec ses coéquipiers.

Melissa Meston dit comprendre que le gouvernement cherche à protéger la population, mais sent que les personnes qui hésitent à faire vacciner leurs enfants subissent de la pression.

C’est un peu nul que certaines personnes puissent se sentir forcées de faire quelque chose avec laquelle ils ne sont pas tout à fait d’accord , fait-elle valoir.

Avec les informations de Rachel Bergen