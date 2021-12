Tempête hivernale : les écoles sont fermées entre Tadoussac et Havre-Saint-Pierre

Le Centre de services scolaire de l'Estuaire a pris cette décision pour tous ses établissements, de Tadoussac à Baie-Trinité, en raison de la tempête de neige, de la pluie et du verglas qui sont attendus au cours de la journée.

La décision est la même pour le Centre de services scolaire du Fer, les écoles de Sept-Îles et Port-Cartier sont fermées pour la journée. L'Institut d'enseignement de Sept-Îles suspend ses cours également.

Le Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord emboîte le pas en fermant les écoles à Havre-Saint-Pierre et Longue-Pointe-de-Mingan.

Les cégeps de Sept-Îles et Baie-Comeau ont également fermé leurs établissements pour l’après-midi.

Les écoles de Pessamit sont fermées aussi pour la journée.

Les élèves sont priés de rester à la maison. Les services de garde sont ouverts. Les membres du personnel des établissements scolaires doivent tout de même se présenter au travail.

Conditions routières

La route 138 est enneigée de Tadoussac à Havre-Saint-Pierre. La visibilité est réduite de Forestville à Baie-Trinité, selon le ministère des Transports.

Pour l’instant, aucune route n’est fermée sur la Côte-Nord, selon le site de Canada 511.

Jusqu'à 40 cm de neige

Selon Environnement Canada, les accumulations de neige pourraient être considérables sur la Côte-Nord.

À Baie-Comeau, la neige a commencé à tomber tôt lundi. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

De 15 à 25 centimètres de neige sont attendus en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan. La neige se changera en pluie verglaçante ou en grésil lundi soir et dans la nuit.

À Sept-Îles et Port-Cartier, de 25 à 30 centimètres de neige sont attendus aujourd'hui avec des rafales de vent à 90 kilomètre-heure. La neige et les vents provoqueront des épisodes de poudrerie. De la pluie est aussi prévue en soirée et pendant la nuit.

En Minganie, 15 à 25 centimètres de neige devraient tomber d'ici mardi. La neige sera parfois forte dans la soirée et dans la nuit. Les accumulations de neige devraient être moins importantes vers l'est de la Minganie.