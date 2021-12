Pluie verglaçante, vents forts et bourrasques de neige dans le Sud de l’Ontario

Un front froid traversera le Sud de l'Ontario lundi, explique Environnement Canada, qui prévoit des conditions météorologiques changeantes d'une région à une autre durant la journée.

La Police provinciale invite les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions de la route.

Pluie verglaçante et pluies abondantes : Cornwall, Brockville. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Réduisez votre vitesse de conduite sur les routes glissantes. Surveillez les feux arrière des véhicules devant vous et gardez une distance sécuritaire entre les véhicules , conseille Environnement Canada. Cette pluie verglaçante devrait se changer en pluie plus tard en matinée. Certains secteurs pourraient recevoir jusqu'à 25 mm de pluie; des inondations sont possibles par endroits.

Bourrasques de neige : Barrie, Grey-Bruce, Huron, Kingston, Parry Sound, Peterborough, York. De la neige abondante et de la poudrerie sont possibles d'ici mardi matin. Des accumulations pouvant dépasser 15 cm de neige sont attendues. Des rafales pourraient atteindre 90 km/h. Les déplacements pourraient être dangereux en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement peuvent devenir difficiles à sillonner en raison de l'accumulation de neige , indique Environnement Canada.

Vents forts : Toronto, Hamilton, Windsor. Des vents forts avec des rafales à 70 à 80 km/h sont prévues d'ici lundi soir. Les fortes rafales pourraient projeter les objets non fixés, endommager les bâtiments peu solides et casser des branches d'arbres, précise Environnement Canada. Des pannes de courant sont possibles.