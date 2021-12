Fermeture des écoles en Mauricie et au Centre-du-Québec

Jusqu’à 25 centimètres de neige, de pluie verglaçante et de grésil sont attendus dans la région, rendant les conditions routières difficiles.

Voici les centres de services scolaires qui ferment leurs écoles :

CSS du Chemin-du-Roy

CSS de l’Énergie

CSS de la Riveraine

CSS des Chênes

CSS des Bois-Francs

Les CSS du Chemin-du-Roy, de l’Énergie et de la Riveraine ferment également leurs services de garde. Ces services demeurent ouverts pour le CSS des Bois-Francs. Quelques services de garde du CSS des Chênes sont aussi disponibles. Des parents ont reçu une communication à cet effet.

Le Collège Marie-de-l’Incarnation, l’Institut secondaire Keranna, le Séminaire Saint-Joseph sont fermés.

Les institutions collégiales comme le Cégep de Shawinigan et le Centre d’études collégiales de La Tuque maintiennent les cours en ligne, mais annulent les activités pédagogiques en personne. Le Cégep de Trois-Rivières et le Collège Laflèche ferment également leurs salles de cours.

Enfin, les cours en présentiel de l'Université du Québec à Trois-Rivières sont suspendus en cette journée de tempête. Les cours virtuels sont maintenus.

La région balayée par un cocktail météo

Environnement Canada a estimé dimanche qu'entre 15 et 20 centimètres de neige sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi sur les secteurs de Trois-Rivières, Nicolet et Bécancour. Shawinigan et La Tuque ont quant à elles reçu entre 20 et 25 centimètres.

Voici les prévisions à venir pour la journée de lundi :

Trois-Rivières La neige va se transformer en pluie verglaçante en matinée et deviendra de la pluie en après-midi. De 5 à 10 centimètres sont prévus.

Bécancour, Drummondville et Victoriaville La neige se changera en pluie verglaçante ce matin avant de passer à l'état de pluie. Une mince accumulation de 2 centimètres est attendue.

Shawinigan La neige sera forte par moment. Elle tombera ensuite sous forme de pluie en cours de matinée et en pluie cet après-midi. De 5 à 10 centimètres sont prévus.

La Tuque La neige se transformera en pluie, avec risque qu'elle soit verglaçante en début d'après-midi. Une accumulation de 5 centimètres est à prévoir.

La neige sera de retour en soirée avec des rafales durant la nuit prochaine dans l'ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Prudence sur la route, dit le MTQ

La porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la Mauricie, Roxanne Pellerin, demande aux automobilistes de réduire la vitesse et d'assurer une plus grande distance entre les véhicules.

Elle indique que les abrasifs sur la chaussée fonctionnent bien avec les températures actuelles. Elle rapporte quelques sorties de route au cours de la nuit dernière, et appelle à la prudence sur les routes de la région.