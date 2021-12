Transport scolaire annulé dans l’est ontarien et pour certaines écoles de l’Outaouais

Plusieurs écoles de la région ont annulé le transport scolaire lundi matin, en raison des conditions routières difficiles. Toutefois, toutes les écoles demeurent ouvertes et les cours sont maintenus.

Le Consortium de transport scolaire de l'Est a annulé tous ses déplacements, tout comme le Catholic District School Board of Eastern Ontario, le Upper Canada District School Board.

De l'autre côté de la rivière, au Québec, le Centre de services scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais et la Commission scolaire Western Québec ont aussi annulé le transport scolaire.

Au Centre de services scolaire des Draveurs ( CSSDCentre de services scolaire des Draveurs ), le transport scolaire est annulé pour les élèves du secteur rural, tels que Val-des-Monts et Cantley, mais maintenu pour les élèves du secteur Gatineau, en raison de l'état des routes.

Du côté du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais ( CSSPO Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais ), le transport scolaire est annulé toute la journée uniquement pour les secteurs de Chelsea, Masham, Luskville et Quyon, c'est-à-dire pour les écoles suivantes : Grand-Boisé, Cœur-des-Collines, Vallée-des-Voyageurs et des Lacs. Le transport est maintenu sur le reste du territoire, mais il pourrait y avoir des délais en raison des conditions routières, indique le CSSPO Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais .

Les cours sont maintenus dans toutes les écoles pour le moment, ainsi que le service de garde.

Transport maintenu dans certaines écoles au Québec

Le transport scolaire est maintenu au Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées ( CSSCVCentre de services scolaire au Coeur-des-Vallées ), a indiqué l'institution, et ce, malgré les conditions routières difficiles.

De plus, les cours sont également maintenus et les services de garde restent ouverts.

Avertissement de tempête hivernale en vigueur

Les conditions météorologiques seront particulièrement difficiles en ce début de semaine.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour plusieurs régions dans l'est du pays, dont l'Outaouais, Ottawa et l'est ontarien.

Après la première bordée de neige de la saison qui est tombée en fin de semaine, on prévoit de la pluie verglaçante ou du grésil se changeant en pluie intermittente lundi matin avec un maximum de 9 dégrées Celsius.

Or, le temps froid sera rapidement de retour, étant donné qu'un refroidissement éolien de -14 est prévu au cours de la nuit prochaine.

Plus de détails à venir.