Une tempête complique les déplacements dans l’est du pays

L'heure de pointe matinale est particulièrement difficile lundi au Québec et dans le sud de l'Ontario en raison de la première tempête de la saison hivernale qui provoque des accumulations importantes de neige et de pluie verglaçante.

Eu outre, la liste des établissements scolaires fermés est bien garnie, notamment dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, de la Côte-Nord, du Lac-Saint-Jean, de la Beauce et des Bois-Francs.

Dans la grande région de Montréal, un peu plus de 10 centimètres de neige sont tombés au cours de la nuit, avant de se changer en pluie verglaçante. Quelques millimètres devraient s'accumuler avant que les précipitations se changent en pluie au cours de la matinée.

Des conditions similaires devraient toucher les régions de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et de Québec tout au long de la journée.

Au sud de la vallée du Saint-Laurent, l'Estrie est relativement épargnée par les précipitations de neige, mais les conditions routières sont rendues difficiles en raison de la pluie verglaçante qui tombe depuis environ 6 h.

Plus à l'est, dans les régions de Charlevoix, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Beauce et de la Gaspésie, Environnement Canada prévoit plus jusqu'à 20 centimètres de neige. De plus, la neige combinée aux vents forts causera de la poudrerie par endroits qui réduira la visibilité sur ces secteurs. Cette neige sera suivie d'une période de pluie verglaçante en fin de journée , prévient l'agence fédérale.

Sur la Côte-Nord, Environnement Canada s'attend à des accumulations de 20 à 40 centimètres de neige, et certains secteurs connaîtront une courte période de pluie verglaçante aujourd'hui .

Pour toutes ces régions, l'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits , met en garde Environnement Canada. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines.

Conditions routières difficiles

Émilie Lord, de Transports Québec, assure que les équipes sont à l’œuvre pour dégager le réseau routier, mais rappelle que lorsque les précipitations tombent en verglas, les conditions deviennent inévitablement très glissantes.

Elle recommande de consulter le site Québec 511  (Nouvelle fenêtre) tout au long de la journée pour connaître l'état du réseau avant de partir.

La Sûreté du Québec rapporte pour sa part plusieurs accrochages et une circulation difficile sur les axes autoroutiers de la grande région de Montréal. Tôt en matinée, le corps de police provincial ne signalait toutefois aucun accident majeur ni de blessé.

Bourrasques et pluie verglaçante en Ontario

En ce qui concerne le sud de l'Ontario, on prévoit surtout de la pluie verglaçante jusqu'en milieu de journée et de forts vents par endroit, dont des rafales pouvant aller jusqu'à 70 ou 80 km/h.

Tout juste au nord de Toronto, près des secteurs qui bordent le lac Simcoe, on s'attend à des bourrasques qui pourraient causer de la poudrerie, ce qui mènerait à une accumulation de plus de 15 cm de neige en 12 heures, selon Environnement Canada.

Les déplacements pourraient également être dangereux en raison de la visibilité réduite , prévient encore là l'agence fédérale. Les écoles sont d'ailleurs fermées et le transport scolaire a été annulé dans cette région.

Onde de tempête et fortes pluies dans les Maritimes

Enfin, à Terre-Neuve et sur une partie de la Nouvelle-Écosse, des dizaines de millimètres de pluie et de forts vents, dont des rafales allant jusqu'à 100 km/h, sont attendus par endroit.

Au Nouveau-Brunswick, les régions côtières doivent s’attendre à une onde de tempête qui sévira de 15 h à 19 h environ. La marée sera haute à 17 h 30. Des inondations sont possibles le long de la côte.

De la neige se changeant en grésil, puis en pluie verglaçante, est aussi prévue dans le nord de la province. Là aussi, plusieurs écoles ont dû fermer leurs portes pour la journée.