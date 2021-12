Un siècle depuis l’élection de la première députée à Ottawa

Depuis l’élection d’Agnes Macphail, la représentation des femmes au Parlement s'est grandement améliorée. D'une seule sur 235 sièges en 1921, elles sont actuellement 103 sur les 338 sièges que compte maintenant le Parlement.

Mais cette proportion de 30 % est encore loin de l’idéal de parité recherché pour mieux refléter la société.

L'histoire des femmes en politique en est effectivement une de luttes : aux rôles qu’on leur a traditionnellement imposés, aux défis de conciliation travail-famille et au financement dont profitent plus facilement les hommes.

Plusieurs politiciennes continuent d’en témoigner.

Des changements encore nécessaires

La députée Agnes Macphail, qui a siégé à Ottawa jusqu’en 1940, puis à l’Assemblée législative de l’Ontario, a milité pour la réforme des prisons et pour le droit des agriculteurs. Pacifiste reconnue, elle était aussi, selon l’historien Angus McLaren, une partisane de l'eugénisme et de la stérilisation forcée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un portrait d'Agnes Macphail pris à Ottawa peu après son élection au Parlement en 1921. Photo : Archives Grey Roots

Pour Michelle Rempel Garner, députée conservatrice albertaine depuis 2011, l'anniversaire de l'élection d’Agnès Macphail devrait être un rappel que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir .

Mme Rempel Garmer a souvent dénoncé publiquement les propos sexistes qu'elle a entendus à son égard et à propos d'autres députées, qu'elle considère comme des outils pour rabaisser les femmes et les remettre à leur place .

Elle a notamment révélé les moments difficiles vécus lors de la dernière campagne électorale, qu’elle a qualifiée de violente , disant avoir été accostée par des hommes colportant des théories du complot et ciblée par un barrage quotidien de haine en ligne.

« Nous pouvons certes célébrer, mais je pense que si nous ne profitons pas de cette occasion pour trouver des actions concrètes pour résoudre ces problèmes, ce sera une célébration creuse. » — Une citation de Michelle Rempel Garner, députée conservatrice de Calgary Nose Hill

La députée pense que l'on n'en pas fait assez pour que les femmes se sentent en sécurité et que leurs voix soient écoutées autant que celles des hommes .

Elle aimerait voir des changements à la Chambre des communes, et entre autres plus de femmes de couleur, de femmes autochtones et de femmes trans.

Encore plus difficile pour les femmes de couleur

Mais comme le note la députée néo-démocrate Leah Gazan, l'élection de la première femme à Ottawa remonte certes à 1921, mais la première femme autochtone, la libérale Ethel Blondin-Andrew, n’a été élue que 67 ans plus tard, en 1988, dans la circonscription de l’Arctique occidental, aux Territoires du Nord-Ouest.

Les Premières Nations n’ont obtenu le droit de vote sans condition qu’en 1960. Avant cela, en fait depuis 1867, les Autochtones pouvaient obtenir le droit de voter uniquement s’ils renonçaient à leur statut d’Indien, ce qui signifiait entre autres qu’ils ne pouvaient ensuite plus résider dans une réserve.

En 1993, les Canadiens ont élu la première députée noire de l'histoire du pays, la libérale Jean Augustine dans la circonscription d'Etobicoke-Lakeshore.

Personne ne m'a montré la voie à suivre, affirme Mme Augustine. J'ai dû trouver mon propre chemin.

Jean Augustine, première Noire élue à la Chambre des communes. Photo : CBC

En 2002, Jean Augustine a été nommée ministre à la Condition féminine, devenant ainsi la première Noire au sein du Cabinet. Mais près de deux décennies se sont écoulées entre sa nomination et celle de la deuxième ministre noire, Marci Ien, en octobre dernier.

Leah Gazan pense que la Chambre des communes a besoin de plus de femmes d'origines diverses pour contrer le racisme systémique qui infecte cette institution, qui continue à exclure, qui continue à marginaliser .

Selon elle, la pandémie a facilité la vie publique des députées en leur permettant de voter et de participer aux débats parlementaires virtuellement, sans avoir à être loin de leur famille pendant des semaines .

La députée pense toutefois que les partis politiques doivent prendre les candidatures féminines avec plus de sérieux. Selon elle, les formations politiques accordent souvent à leurs candidates des circonscriptions où les chances de victoire sont minces.

« La représentation n'est pas accidentelle. Elle doit être intentionnelle. Elle doit être réfléchie. » — Une citation de Leah Gazan, députée de Winnipeg Centre

La maternité au Parlement

Après la défaite des conservateurs en 1993, le premier ministre libéral de l'époque, Jean Chrétien, a nommé la première vice-première ministre du Canada, la députée d'Hamilton-Est Sheila Copps.

Mme Copps a continué de faire pression pour que la Chambre des communes soit un meilleur lieu de travail pour les femmes. En 1987, elle est devenue la première députée de l'histoire du pays à donner naissance à un enfant.

Sheila Copps tenait sa fille dans ses bras lors d'une entrevue avec des journalistes en 1987. Photo : CBC

J'ai allaité ma fille lors de réunions et j'ai rendu les hommes fous parce que j'ai dit : ''Si vous tenez à avoir des réunions jusqu'à 23 h, nous allons devoir changer un peu l'horaire'' , se souvient Mme Copps.

Encore aujourd'hui, je rencontre des femmes qui me remercient pour ce que j'ai fait au Parlement , dit-elle.

En 2018, la députée libérale Karina Gould est devenue la première membre du Cabinet à prendre un congé parental.

C'est encore rare, mais ce n'est pas impossible , rappelle Sheila Copps.

Une seule première ministre

Si le nombre de députées et de ministres a augmenté au Parlement au fil des ans, une seule, cependant, est devenue première ministre, et pour un mandat de seulement quatre mois, en 1993.

Kim Campbell le soir de son élection comme chef du Parti progressiste-conservateur et, de facto, première ministre du Canada Photo : La Presse canadienne / PC/Phil Snel

Cette année-là, le premier ministre de l’époque, Brian Mulroney, avait annoncé son retrait de la vie politique. C’est la gagnante de la course à la direction de son parti, l’ex-ministre de la Justice devenue ministre de la Défense Kim Campbell qui l'a remplacé quelques mois, jusqu’aux élections. Le Parti progressiste-conservateur a cependant été quasi anéanti, ne remportant que deux sièges.

Se rappelant son passage au pouvoir, Mme Campbell affirme qu’elle n’avait pas eu de temps pour donner un nouveau visage au gouvernement et qu'il existait toute une série de forces qui n'étaient pas à l'aise avec son leadership.

Elle espère que les politiciennes continueront de se retrouver en nombre toujours plus important.

Plus les femmes deviennent membres du Parlement, plus elles font partie de la vie [politique]. Elles font partie d'un paysage dans lequel les gens puisent leur compréhension du fonctionnement du monde. Il faut que cela devienne naturel que les femmes jouent ces rôles , juge-t-elle.

D'après un texte de Ryan Maloney, Victoria Valido et Hannah Thibedeau, de CBC