Les amis d’un homme porté disparu s’inquiètent pour sa sécurité

Raheem White, 26 ans, a été vu pour la dernière fois le mercredi 1er décembre à 15 h dans le secteur de la rue Osler et de l'avenue Pelham.

Il mesure 183 cm (6’), pèse 86 kg (190 livres), et il a des tatouages d'un palmier sur son biceps gauche et d'une rose sur une épaule, selon la police de Toronto. Il a une carrure athlétique, des yeux bruns et des cheveux bruns en dreadlocks. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une veste noire, un pantalon noir, une tuque orange et un sac à dos noir. La police a déclaré qu'elle était inquiète pour sa sécurité.

Khadijah Salawu, une amie, a déclaré avoir participé à l'organisation de l'affichage dimanche dans l'espoir de faire savoir aux habitants de Toronto que M. White est toujours porté disparu.

Elle dit que ses amis se sont rassemblés dans le secteur de l'avenue Spadina et de la rue Richmond avant de se rendre dans les environs, affiches à la main. Les gens ont demandé aux entreprises du secteur d'afficher les prospectus.

Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous nous rassemblons en tant que communauté, en tant qu'amis, en tant que famille, pour sensibiliser les gens , a-t-elle déclaré.

Nous espérons le retrouver bientôt.

Mme Salawu affirme qu'elle connaît M. White depuis des années.

Tous ceux qui connaissent Raheem savent qu'il a un cœur d'or. Il est gentil, il est doux, il est artistique, c'est un DJ, c'est l'un des meilleurs DJ de la ville. Nous voulons juste que tout le monde s'unisse pour aider à le retrouver , a-t-elle dit.

Alexi Li, porte-parole du Service de police de Toronto, a déclaré que la police a envoyé un communiqué de presse samedi mettant à jour l'endroit où M. White a été vu pour la dernière fois, ainsi que deux nouvelles photos de lui. Il est toujours porté disparu.

Avec les informations de CBC News