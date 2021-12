La communauté de Val-des-Monts se mobilise à la suite d’un important incendie

L’un des sinistrés, Maxime Vézina, n’était pas à la maison samedi lorsque le feu, de nature accidentelle, a démarré.

On était en tournoi de hockey à Joliette. On a arrêté à Laval manger, et c’est là que j’ai reçu un appel de mon voisin pour me dire que le feu était pris derrière la maison.

Les pompiers l’ont constaté samedi soir : le feu s’est propagé très rapidement. Le voisin, Yan Ouellette, a fait le même constat. J’ai vu que la toiture était en feu. Il était juste à l'heure du souper. Ça a brûlé au complet en dedans d'une vingtaine de minutes.

Par chance, personne n’a été blessé, mais les meubles, les vêtements et les souvenirs ne sont plus. Tout cela, trois semaines avant de célébrer Noël.

Les enfants ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Là, qu’est-ce qu’on va faire? On n’a plus de sapin, plus de cadeaux de Noël. Comment on va fêter? , s’est questionné Maxime Vézina.

« Je leur explique que le père Noël est partout quand même, donc on n'a pas à s'en faire pour ça. Il va trouver une solution pour les enfants. » — Une citation de Maxime Vézina, sinistré

Le temps de trouver les réponses à ces questions, les familles ont trouvé refuge. M. Vézina et sa garde rapprochée sont chez son beau-père, Michel Gougeon : La maison est pleine, mais ce n’est pas important , a dit celui-ci, très émotif des malheurs que doivent vivre ses proches.

Ils peuvent rester aussi longtemps qu’ils le veulent.

Il est cependant extrêmement soulagé que personne n’ait perdu la vie. Des biens matériaux, ça se remplace, au moins , a-t-il relativisé, conscient que certains souvenirs ne peuvent se réparer.

Yan Ouellette a aussi ouvert les portes de sa maison aux sinistrés : Quand ils sont sortis nus pieds, je leur ai : ‘‘Ok, j'habite là, vous êtes les bienvenus, allez là’’.

De l’aide d’une communauté tissée serrée

Les pires tragédies peuvent parfois faire ressortir le meilleur de l’être humain, et c’est ce qu’on a vu à Val-des-Monts dimanche.

J’ai ouvert les portes de mon garage pour que les gens puissent venir déposer des choses, tant pour les enfants que pour les parents. [À l’approche de Noël], je ne voulais pas laisser les enfants sans cadeaux , a fait savoir Gabrielle Parent, une voisine.

Dimanche après-midi, elle avait déjà collecté des vêtements, des cadeaux et des livres.

L’entraide a déjà dépassé les limites du quartier. Au Studio DV Danse, la directrice et propriétaire Dominique Voyer récolte des dons et de l’argent pour ces deux familles puisque des enfants des sinistrés fréquentent son école de danse.

Il y a des gens de Saint-Pierre-de-Wakefield et de la grande communauté de Val-des-Monts qui ramassent des dons pour les familles. C’est vraiment un village tissé serré.

Pour les deux familles qui ont tout perdu, il faudra des mois avant de retrouver une normalité. En attendant, elles peuvent compter sur de l’aide de toute une communauté.

Avec les informations de Catherine Morasse