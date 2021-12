La vaccination obligatoire? Pas nécessaire pour le moment, disent des experts

L'imposition d'un programme de vaccination obligatoire pour tous les Canadiens pourrait en effet se heurter à des difficultés importantes, en créant des tensions entre les personnes non vaccinées et Ottawa, mais également entre Ottawa et les provinces à propos des champs de compétence de chacun.

En vertu de la Constitution, les provinces sont responsables de la prestation des soins de santé, et ce qui concerne la vaccination relève de cette compétence. Si le gouvernement fédéral voulait assumer cette responsabilité, il devrait soit utiliser la Loi sur les mesures d’urgence, soit adopter une autre loi lui donnant le pouvoir d'agir.

L'enfer se déchaînerait dans les provinces. C'est théoriquement possible, mais cela irait immédiatement devant les tribunaux, et ils [le gouvernement fédéral] devraient prouver que la crise est en fait une crise nationale , explique Michael Behiels, expert en droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa.

Selon M. Behiels, le gouvernement fédéral gagnerait probablement toute contestation devant les tribunaux dans le contexte. Mais il devrait prouver que le taux d'infection à la COVID-19, le taux de mortalité et les mutations du coronavirus créent une menace que seule une réponse nationale peut atténuer.

Même en cas de victoire, dit-il, la décision créerait probablement une réaction négative parmi les gouvernements provinciaux, qui considèrent cette mesure comme inutile à ce stade de la pandémie.

Les craintes des personnes non vaccinées

Pour le Dr Isaac Bogoch de l'Université de Toronto, spécialisé dans les maladies infectieuses, et le Dr Gerald Evans, président de la division des maladies infectieuses de l'Université Queen's de Kingston, la vaccination d’un plus grand nombre de personnes pourrait aider à éradiquer la maladie.

Si de 95 % à 100 % de la population était vaccinée, ce virus aurait toutes les peines du monde à se maintenir dans l'environnement , croit le Dr Evans.

Mais la vaccination obligatoire pourrait provoquer un tollé et mettre à mal la bonne volonté des Canadiens envers le gouvernement, soulignent-ils.

Il existe de multiples raisons pour lesquelles les gens ne sont pas vaccinés, et comprendre ces raisons et adapter votre réponse à ces raisons est généralement une approche plus efficace pour ne pas aliéner davantage les gens dans un monde déjà polarisé , indique le Dr Bogoch.

Celui-ci affirme qu’il existe généralement quatre types de Canadiens non vaccinés. Les deux premiers sont les personnes qui ont l'intention de se faire vacciner mais qui ne l'ont pas encore fait, et les personnes qui ont plusieurs emplois ou qui sont parent monoparental et qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion de se faire vacciner. Selon M. Bogoch, ces groupes ne seraient probablement pas découragés par la vaccination obligatoire.

En revanche, les deux autres groupes, soit les personnes qui ont des inquiétudes et des craintes persistantes et celles qui ont été influencées par des campagnes de désinformation, pourraient refuser encore plus fortement la vaccination si elle devenait obligatoire, pense-t-il.

La mesure de santé publique pourrait de plus acculer au pied du mur certaines strates particulières de la population, selon le Dr Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Mount Sinai de Toronto.

Les personnes blanches, riches, très instruites et nées au Canada ont beaucoup plus confiance dans le système de santé public et sont beaucoup plus disposées à croire leur gouvernement, ce qui explique leurs taux de vaccination plus élevés , précise-t-elle.

Les communautés racialisées qui courent déjà un risque nettement plus élevé d'être infectées par la COVID sont celles qui ont le plus de mal à se décider à se faire vacciner , poursuit le médecin.

La meilleure façon d'augmenter les taux de vaccination, énonce le Dr Bogoch, est de comprendre pourquoi chaque groupe refuse de se faire vacciner, puis d'essayer de les rencontrer sur leur terrain, et non pas d’essayer de motiver tout le monde avec la même approche.

S'ils ne peuvent pas se rendre dans une clinique de vaccination parce qu'ils sont trop occupés, utilisez des cliniques mobiles. S'ils ont encore des questions à poser, faites-les s'asseoir avec des professionnels de la santé et essayez de répondre à leurs questions. S'ils ont été influencés par des informations erronées, essayez de combattre ces idées fausses, suggère-t-il.

D'après un texte de Peter Zimonjic, de CBC News