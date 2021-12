L’École La-Belle-Cloche est fermée pour la semaine après une éclosion de COVID-19

La Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, a annoncé dimanche que deux nouveaux cas de COVID-19 venaient d’être dépistés chez des élèves de cette école.

Un premier cas avait été signalé samedi soir. Les trois personnes déclarées positives sont des enfants de 11 ans ou moins.

Les autorités de santé publique considèrent qu’il y a officiellement éclosion de COVID-19 à l’École La-Belle-Cloche.

« Nous nous attendons à plus de cas liés à cette éclosion dans les prochains jours. » — Une citation de Dre Heather Morrison , médecin hygiéniste en chef

L’école sera fermée au moins jusqu’au 13 décembre.

Les élèves auront congé lundi et mardi. L’enseignement en ligne se fera à partir de mercredi. On communiquera d’ici là avec les parents et tuteurs.

La garderie, le centre communautaire et les programmes après-classe de La-Belle-Cloche sont fermés ou suspendus lundi, mardi et mercredi. La santé publique décidera dans les prochains jours si cette mesure sera prolongée.

Dépistage massif à l’école La-Belle-Cloche

La santé publique s’affaire à communiquer avec les gens liés à l’École La-Belle-Cloche qui sont considérés comme contacts rapprochés d’une personne déclarée positive. On leur dira s’ils doivent s’isoler et comment se faire dépister.

La Dre Heather Morrison demande au personnel et aux élèves qui ne sont pas désignés comme des contacts proches de venir passer un test de dépistage à l’École La-Belle-Cloche lundi, même s’ils n’ont pas de symptômes.

On demande aux personnes dont le nom de famille commence par les lettres de A à M de se présenter à l’école à 11 h, lundi matin, pour un test.

Les élèves et les employés dont le nom de famille débute par une lettre de N à Z sont conviés au même endroit à 11 h 45.

La Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, le 29 juin 2021. Photo : Radio-Canada

La Dre Morrison exhorte de plus toute personne se trouvant dans la région de Souris à se rendre immédiatement à une clinique pour passer un test de dépistage, si elle ressent des symptômes, même légers.

La province a d’ailleurs identifié plusieurs lieux d’exposition possible au virus dans l’est de l’île : le centre sportif Eastern Kings Sportsplex et l’épicerie Co-op de Souris, ainsi que l'aréna Northumberland de Murray River.

Malgré six nouveaux cas — trois ne sont pas liés à des écoles — signalés en fin de semaine à l’Île-du-Prince-Édouard, le nombre de cas actifs a diminué, passant de 25 à 20 depuis jeudi dernier.